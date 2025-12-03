¿Por qué Inter Miami juega de rosa? Colores del uniforme del equipo de la MLS explicados

Cuando Inter Miami salió al campo por primera vez en 2020, los uniformes blancos y negros que usó el club durante las dos primeras temporadas de Major League Soccer fueron rebautizados con una identidad rosa inconfundible que instantáneamente lo hizo destacar, desviándose de los colores llamativos tradicionales que se ven habitualmente.

El club de Miami, fundado en 2018, comenzó a competir en la MLS en la temporada 2020. En ese momento, la camiseta inaugural de local era blanca con aplicaciones rosas.

Si bien la apariencia de una camiseta a menudo transmite solo un mensaje superficial, para Inter Miami, el cambio representa una declaración y símbolo mayores. Además, el atrevido uniforme rosa de local se hizo reconocible a nivel mundial después de que Lionel Messi llegara al club en 2023.

Aquí, GOAL explica la justificación detrás de la elección de los tonos rosados ​​de Inter Miami a lo largo de los años.

¿Por qué Inter Miami juega de rosa?

Los uniformes de local de Inter Miami han presentado típicamente un color base rosa con acentos negros desde 2022.

Mientras que la camiseta inaugural blanca estaba inspirada en la gran garza blanca y acentuada con rosa para reflejar el espíritu vibrante del sur de Florida, en contraste, el uniforme completamente rosa simboliza los flamencos que alguna vez fueron abundantes en la región. Por lo tanto, el club adoptó el color distintivo del flamenco como símbolo de orgullo local.

Además, Miami es famoso por su vívida paleta de colores, que incluye arquitectura Art Deco, letreros de neón y horizontes pastel. El rosa es más que un color en Miami; es una estética central.

Estructuras icónicas como la Torre de Salvavidas de la Calle 10 están pintadas de rosa, áreas en South Beach presentan aceras de vibrante color rosa, y además de otros lugares temáticos de color rosa en Miami, el tono rosado natural de algunas playas de Miami añade otra capa a la conexión de la ciudad con este color. Así que al adoptar este color, el Inter Miami ha logrado aprovechar el ADN cultural de la ciudad, creando una marca que se siente auténticamente "Miami".

Para los fans...

Cuando el club se lanzó inicialmente, el uniforme de casa era de un rosa muy claro, casi blanco. Bajo las luces del estadio, muchos fanáticos sintieron que no parecía suficientemente rosa.

Para abordar esto, en 2022 se reveló el primer uniforme de casa completamente rosa y se llamó "The Heartbeat Kit", dedicado a los fanáticos del Inter Miami, quienes son considerados el verdadero pulso del equipo.

¿Por qué la espera de dos años?

El retraso se debió al desafío técnico de reproducir el tono rico y específico de rosa del Inter Miami—no caliente ni pálido—que Adidas no pudo fabricar a tiempo para la temporada 2020. Además, el ciclo de dos años de uniformes de la liga significaba que el club tenía que esperar hasta 2022 para una nueva oportunidad de uniforme de color claro.

La conexión con Messi

Getty Images

En 2023, el Inter Miami reintrodujo un color rosa mucho más brillante y rico para su uniforme. Este nuevo tono rápidamente se volvió aún más esencial, especialmente tras la llegada de Messi al club.

Con respecto al diseño del uniforme de local a rayas rosas bicolor lanzado en 2025, que se llevará a la temporada 2026, se planeó como un homenaje a los dos equipos más importantes de Messi—Argentina y Barcelona—ambos famosos por llevar rayas.