​¿Por qué desentona tanto Edson Álvarez en el estilo y paladar del Ajax?

Pese a las grandes actuaciones en este tramo de la temporada, el mexicano sigue recibiendo críticas de leyendas del club de Ámsterdam.

Dicen que después de la tormenta llega la calma. Pero ese no ha sido el caso de Edson Álvarez en el Ajax. El Machín ha tenido que aprender a destacar en condiciones adversas, en un entorno que no parece apreciar sus cualidades para llevar al equipo de Erik ten Hag a pelear por objetivos importantes.

Y es que el canterano del América se ha ganado un lugar en el once inicial del Ajax a base de buenas actuaciones, siendo uno de los pocos inmunes a las rotaciones en este tramo de la temporada. Sin embargo, Edson solo recibe señalamientos de parte de diversas leyendas del equipo de Ámsterdam.

"Gravenberch y Álvarez en el medio campo: no son los mejores futbolistas. Esos no son los jugadores fuertes del Ajax. Gravenberch no ha estado bien en los últimos partidos. Tienes que lidiar con eso. Álvarez no es un chico que juegue con facilidad en posesión", dijo Van Basten a Ziggo Sports.

El origen de todo este debate es una cuestión cultural en el Ajax. Y para entenderlo hay que remontarse a 1965 con la llegada Rinus Michels al banquillo, revolucionando el deporte con ideas innovadoras y un concepto de futbol total, el cual ha tenido una enorme influencia en diversos equipos a lo largo de la historia.

La propuesta fue posible mediante un esquema novedoso para la época: el 4-3-3, vigente en la Eredivisie y en clubes como Barcelona o Manchester City. La diferencia es que Michels, además concebía que todos los jugadores eran capaces de ocupar cualquier rol en el campo en un momento determinado del partido.

Es así como el Ajax ha sido escuela de talentos con buena técnica y extraordinaria visión de juego. No importa si es central o volante de contención. La precisión en la entrega y la calidad en el control es un mandamiento en Ámsterdam, siendo Matthijs de Ligt y Frenkie de Jong sus exponentes más recientes.

WHAT AN ASSIST FROM EDSON🔥🔥



Álvarez sets up Davy Klaassen for a beautiful goal to put Ajax up ❌⬆️



🇲🇽🇲🇽🇲🇽

pic.twitter.com/NKpvt9KQ9u — FMF State of Mind (@FMFSoM) January 28, 2021

Así se entiende el futbol en Holanda. Y de esa manera ganaron tres Champions League de manera consecutiva en la década de los 70. Esto hace que las comparaciones sean inevitables, básicamente porque cada jugador que llegue al equipo será calificado por su capacidad para adaptarse al futbol total.

Edson no es un jugador con capacidad para adaptarse a puestos ofensivos. No tiene la salida de De Ligt en defensa, tampoco la visión de De Jong en el mediocampo. Tiene otras cosas distintas, pero igual de valiosas. Haga lo que haga no cambiará los señalamientos, pero la utilidad en el esquema de Ten Hag no está en discusión.

Y eso es lo que importa.