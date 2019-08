Pogba, Lukaku y Alexis, los 'chivos expiatorios' del Manchester United

Es la opinión del atacante belga, listo para recibir a su amigo chileno en Milán.

Mientras Alexis Sánchez acelera su paso a Inter, Romelu Lukaku señaló a su ex y posible próximo compañero en ataque como uno de los tres chivos expiatorios del hasta el final de la temporada anterior.

El tocopillano no maravilló

En palabras al LightHarted Podcast, el ariete belga señaló, sobre la presencia de scapegoats en Old Trafford, que "mucha gente estaba jugando mal, pero tienen que buscar un culpable. Siempre es Pogba, soy yo o es Alexis. Somos los tres todo el tiempo... así que lo veo de muchas formas".

Desde esta temporada puedes seguir toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

No quiso guardarse nada en contra de su anterior club el ariete que, de todas maneras, fue primera opción como 9 para Ole Gunnar Solskjaer. Sobre su fichaje en el Nerazzurri aclaró que "muchas cosas se hablaron y no me sentí protegido. Muchos rumores de que 'Rom va allá, ellos no quieren a Rom' y nadie salió a derribarlos".

"Mucha gente no piensa que yo deba ser parte de ese sistema. Eso es lo que siento por las conversaciones que tuve. Lo sé, simplemenete. Por mí, la cosa que me causa mucha risa es que... ¿cómo es posible que las cosas se estén yendo a la mierda en mi club pero cuando juego en mi Selección están bien? Y soy feliz", puntualizó un Lukaku feliz de haber abandonado la Premier League.