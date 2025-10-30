Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Indianapolis Colts llegan a la Semana 9 como uno de los equipos más en forma de la NFL, con una racha de cuatro victorias y luciendo como un grupo que sabe exactamente quién es.

Se dirigirán a Pittsburgh con mucho impulso, listos para desafiar a un equipo de los Steelers que ha sido mucho más impredecible. Pittsburgh obtuvo tres victorias consecutivas a principios de la temporada, pero ese impulso se detuvo con dos derrotas seguidas ante Cincinnati y Green Bay, dejándolos con un récord de 4-3—a pesar de ello, todavía están en la cima de una AFC Norte muy desordenada.

Los Steelers, con todo su coraje y reputación, parecen estancados en este momento. Están anotando 25.0 puntos por partido—respetable, 11º en la liga—pero están cediendo esos mismos 25.0 en defensa, lo que los coloca en el tercio inferior de la NFL. Las cifras de yardas pintan el mismo cuadro: poco menos de 300 yardas por partido en la ofensiva, pero cediendo casi 400 del otro lado. Ese es un margen muy estrecho, y uno que comienza a jugar en su contra.

Por otro lado, los Colts están funcionando a pleno rendimiento. Con un récord de 7-1 y liderando la AFC Sur con estilo, Indianápolis acaba de salir de una demolición de 38-14 contra los Tennessee Titans y no muestra signos de desaceleración. Esta es la ofensiva más explosiva de la liga, anotando 33.8 puntos por juego—rápidos, confiados y equilibrados. Combinan eso con una defensa que permite solo 19.3 por partido, siendo la sexta mejor en la NFL. Indy acumula más de 385 yardas por partido y no ha perdido su identidad en el juego terrestre, con más de 130 yardas de carrera por encuentro.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo verlo, incluyendo canal de TV, detalles de transmisión y más.

Hora de inicio de Pittsburgh Steelers vs Indianapolis Colts

Los Steelers y los Colts se enfrentarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Acrisure Stadium en Pittsburgh, Pennsylvania, el domingo 2 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Pittsburgh Steelers

Pittsburgh llega después de perder dos consecutivos. La defensa sufrió otro golpe en la Semana 8, perdiendo al safety DeShon Elliott y al liniero Daniel Ekuale por lesión. El guardia Isaac Seumalo también es dudoso.

Y aunque Aaron Rodgers y el juego aéreo han sido aceptables, el juego terrestre de los Steelers simplemente no ha aparecido, clasificándose como el cuarto peor en yardas terrestres (660 en total). Combina eso con una secundaria lidiando con lesiones y una defensa que cede 25 puntos por juego, y el margen de error se reduce rápidamente.

Getty Images

Noticias del equipo Indianapolis Colts

Los Indianapolis Colts se dirigen hacia la recta final de la temporada 2025 golpeados, pero el calendario que se avecina al menos les dio la oportunidad de tomar un respiro.

Siete titulares no participaron en la práctica del miércoles (29 de octubre), aunque ninguno está oficialmente descartado para la Semana 9 contra Pittsburgh. Los cazadores de bordes Samson Ebukam y Tyquan Lewis están ambos listados como cuestionables, mientras que el esquinero Jaylon Jones, que no ha jugado desde el primer partido, regresó como participante completo y podría finalmente volver a la alineación.

En el lado ofensivo, Daniel Jones ha sido exactamente lo que Indianápolis necesitaba este otoño. Ha lanzado para 2,062 yardas mientras completa el 71.2% de sus pases con 13 touchdowns y solo tres intercepciones, manteniendo a la ofensiva en curso y los errores al mínimo.

Pero no hay debate sobre quién es el corazón de este equipo: Jonathan Taylor. El corredor All-Pro está teniendo una temporada que no solo es digna de Jugador Ofensivo del Año, es a nivel MVP. Taylor ha acumulado 850 yardas por tierra en 143 acarreos, promediando unos ridículos 5.9 yardas por carrera, y ya ha encontrado la zona de anotación 14 veces (12 por tierra, 2 por recepción). Indianápolis está iluminando los marcadores con casi 34 puntos por juego, con un total de 270 puntos hasta ahora. Para que lo entiendan, Kansas City es el siguiente más cercano en la AFC con 214, mientras que en la NFC, solo Dallas (246) se acerca. Los Colts han sido tan explosivos que a menudo Taylor ni siquiera necesita tocar el balón en el último cuarto.

Getty Images

Mira y transmita en vivo Steelers vs Colts en los EE.UU.

El partido entre los Steelers y los Colts en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por CBS. Los fanáticos pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!) y Paramount+.

Pronto se anunciarán más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Steelers vs Colts en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse al día con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoff, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a la NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte sintonizado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Steelers vs Colts

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y llegando hasta $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Steelers vs Colts Fantasy Football

A pesar de todo el poder estelar que han reunido, los Pittsburgh Steelers son una de las últimas defensas en las que querrías confiar en la fantasía cuando se enfrentan a una ofensiva de alto poder. Y eso es exactamente lo que enfrentan esta semana con Daniel Jones y los Colts llegando a la ciudad. Indianápolis ha concedido solo nueve capturas y ha perdido el balón solo cuatro veces en toda la temporada, simplemente no hay muchas oportunidades aquí. Esta es una semana para mantenerse alejado de la D/ST de los Steelers.

Daniel Jones (20.2 puntos proyectados) continúa su resurgimiento total. Desmanteló a Tennessee el domingo pasado, completando 21 de 29 lanzamientos para 272 yardas (9.4 YPA) y tres touchdowns. Ahora ha lanzado múltiples touchdowns en cuatro juegos consecutivos, un logro por primera vez en su carrera, y ha terminado como QB1 en seis de ocho partidos. El resurgimiento ya no es un destello. Es la nueva normalidad.

Jonathan Taylor (19.0 puntos proyectados) entra en la Semana 9 en modo superestrella total. Ha sido un truco de fantasía: el centro de la ofensiva más explosiva de la liga, una amenaza en ambas fases y una máquina de touchdowns. Con seis anotaciones en sus últimos ocho juegos, es tan automático como se puede. Una defensa de Pittsburgh que ha sido porosa en las últimas semanas no está exactamente construida para detenerlo.

Mientras tanto, Michael Pittman Jr. ha establecido su posición como un WR1/WR2 seguro. Ya ha sido objetivo 56 veces y continúa separándose como la lectura principal en este juego de pases. La semana pasada, tuvo nueve objetivos, cuatro más que cualquier otro Colt, incluyendo un imponente touchdown de 21 yardas en una situación de balón disputado. Cuando la ofensiva se mueve, Pittman suele ser quien dirige la ruta.

Por otro lado, Aaron Rodgers (16.1 puntos proyectados) ha sido constante, nunca espectacular, rara vez desastroso. Sus posiciones han sido QB16, QB10 y QB15 en las últimas tres semanas. ¿La desventaja? Sin producción por tierra y una ofensiva de Pittsburgh que se mueve con lentitud, limitando las oportunidades totales. En términos de fantasía, es un QB2 seguro, pero su potencial está limitado.

Jaylen Warren (10.6 puntos proyectados) se ha convertido en el ejemplo de la consistencia. Su producción semanal puede no explotar en las redes sociales, pero aporta una base sólida de RB2 y mantiene un rol confiable rumbo a una serie de enfrentamientos más favorables.

En cuanto a DK Metcalf (10.6 puntos proyectados), aunque pueda haber variaciones de semana a semana en objetivos o yardas, todavía se le considera una jugada fuerte y confiable. El talento, la oportunidad y el uso lo mantienen asegurado como un pilar en la alineación.

Predicciones del Juego Steelers vs Colts

En este momento, no nos detendremos frente a este tren de los Colts, especialmente con la forma en que los Steelers han estado tropezando últimamente.

Indianápolis está en plena racha. Los Colts han anotado más de 31 puntos en cuatro partidos consecutivos y han alcanzado 38 en semanas sucesivas. Llegan a la Semana 9 liderando toda la liga en anotaciones con 33.8 puntos por partido, cómodamente por delante de Dallas, que está en 30.8.

Mientras tanto, la defensa de Pittsburgh ha mostrado fisuras. Los Steelers han permitido 33 y 35 puntos en sus últimas dos presentaciones. Y aunque su ofensiva ha mostrado algo de vida, anotando 31 y 25, es difícil verlos igualando el ritmo aquí. Los Colts están manteniendo a los oponentes en solo 19.3 puntos por partido, lo que los coloca en el sexto lugar en la NFL en esta categoría.

Sí, los equipos de Mike Tomlin históricamente son peligrosos como desvalidos en casa. Pero eso no arregla mágicamente una defensa que constantemente se dobla y a menudo se rompe. Los Colts han encontrado un ritmo — Jonathan Taylor está atravesando defensas, y Daniel Jones se ha asentado, jugando dentro de la estructura, haciendo lanzamientos inteligentes, y manteniendo la ofensiva en marcha.

Indianápolis parece un equipo que sabe exactamente quién es en este momento. ¿Pittsburgh? No tanto.

Probabilidades de Apuestas: Steelers vs Colts

Diferencia de puntos

Colts -3.5 (-102)

Steelers +3.5 (-118)

Línea de dinero

Colts: -175

Steelers: +145

Total

50.5 (Más de -110/Menos de -110)