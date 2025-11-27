Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Buffalo Bills todavía tienen el ADN de una amenaza de Super Bowl, pero últimamente han desarrollado un hábito exasperante de tropezar con equipos que deberían estar arrasando, siendo la desconcertante derrota de la semana pasada ante los Houston Texans el ejemplo A. Si Buffalo planea cumplir con las expectativas de la pretemporada, la alarma necesita empezar a sonar ahora. No más caminar dormidos en los enfrentamientos que "deberían ganar".

Este fin de semana les brinda una oportunidad clave para despertarse contra los Pittsburgh Steelers, un grupo luchador que se aferra a sus propias esperanzas de postemporada. Un equipo intenta recuperar su confianza, el otro lucha por mantener viva su temporada, y los Bills necesitan demostrar que han dejado de jugar al nivel de su competencia.

Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills hora de inicio

Los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers juegan el domingo, 30 de noviembre, en el Acrisure Stadium en un partido del calendario de la Semana 13 de la NFL. La patada inicial está programada para las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo de Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers también comenzaron 2024 con promesa, avanzando a un inicio de 4-1 destacado por victorias sobre los Jets, Patriots, Vikings y Browns, con solo los Seahawks deteniéndolos. Luego vino un tramo de montaña rusa de 2-3, mezclando victorias sobre los Colts y Bengals con derrotas ante Cincinnati, Green Bay y Los Ángeles, dejando a Pittsburgh en 6-4 en sus primeros 10 partidos.

El enfrentamiento de la semana pasada con los Bears capturó perfectamente la temporada de los Steelers en miniatura. Pittsburgh tenía una ventaja de 21-17 al medio tiempo, pero dejó escapar el juego, siendo superado 14-7 después del descanso en una aplastante derrota de 31-28. Mason Rudolph logró un respetable registro de 24 de 31 para 171 yardas con un touchdown y una intercepción. Kenneth Gainwell fue el catalizador en el suelo, acumulando 92 yardas en solo 10 acarreos, mientras que Calvin Austin lideró un ataque aéreo apagado con cuatro recepciones para 36 yardas.

Reporte de Lesiones de los Steelers: DK Metcalf, WR - Cuestionable, Aaron Rodgers, QB - Cuestionable, Broderick Jones, OT - Fuera, Derrick Harmon, DT - Fuera, Alex Highsmith, LB - Cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo Buffalo Bills

Los Buffalo Bills comenzaron esta temporada con una impecable estampida de 4-0, arrasando con los Ravens, Jets, Dolphins y Saints como un equipo en una misión. Luego las ruedas tambalearon, dos tropiezos consecutivos contra los Patriots y Falcons detuvieron brevemente el tren de la emoción antes de que Buffalo enderezara el rumbo con victorias contra Carolina y Kansas City. Desde entonces, ha sido una frustrante racha de 1-2, intercalando una victoria sobre los Buccaneers entre decepciones contra Miami y Houston. En resumen: los Bills están con 7-4 después de 11 juegos, pero el récord no coincide del todo con las expectativas que establecieron al principio.

El pasado jueves en Houston, Buffalo se cavó un agujero de 20–16 al descanso y nunca logró realmente salir de él. Un intercambio de goles de campo a cámara lenta en la segunda mitad selló una frustrante derrota por 23–19. Josh Allen completó 24 de 34 pases para 253 yardas pero lanzó dos intercepciones costosas que terminaron siendo perjudiciales. James Cook fue la única chispa brillante, consiguiendo 116 yardas y un touchdown en 17 acarreos, mientras Khalil Shakir tuvo una actuación destacada con ocho recepciones para 110 yardas en 10 intentos, pero de alguna manera, no fue suficiente.

Informe de Lesiones de los Bills: Spencer Brown, OT - Dudoso, Curtis Samuel, WR - Cuestionable, Phidarian Mathis, DT - Cuestionable, Dalton Kincaid, TE - Cuestionable, Tylan Grable, OT - IR-R

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Steelers vs Bills en los EE. UU.

El partido Steelers vs Bills en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los aficionados también pueden ver la cobertura enParamount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Steelers vs Bills en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan estar conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Steelers vs Bills

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios que comienzan desde $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, llegando hasta $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener el desglose completo sobre cómo comprar entradas para partidos de la NFL.

Steelers vs Bills Fantasy Football

El actual MVP de la NFL simplemente no puede permitirse otro desastre como la semana pasada si planea finalmente llevar a los Buffalo Bills a la cima del Super Bowl. Los Bills necesitan la versión 2024 de Josh Allen, el lanzallamas, no la montaña rusa propensa a pérdidas de balón. Hasta este punto, Allen promedia 246.3 yardas aéreas por salida con 18 touchdowns y nueve intercepciones, pero esa línea estadística debe inclinarse mucho más hacia la élite si Buffalo quiere pasar de ser contendiente a conquistador.

También hay un poco de drama a mitad de semana: Allen practicó completamente el miércoles pero apareció en el reporte de lesiones con un problema en el codo. No parece serio, y mientras esté activo contra Pittsburgh, sigue siendo una elección obvia para el fantasy en todas las ligas imaginables.

Mientras tanto, el panorama al comienzo de la semana no es tan optimista para Aaron Rodgers, quien comenzó la semana con el pie izquierdo y necesitará ser monitoreado de cerca para ver si puede regresar a la práctica el jueves.

En el terreno, el enfrentamiento tiene escrito todo sobre el pesado y rudo fútbol americano de la AFC. La defensa de los Steelers ha cambiado discretamente el guion, cediendo la octava menor cantidad de puntos de fantasy a corredores desde la Semana 8. Aun así, este juego casi le suplica a Buffalo que se apoye en James Cook, quien se mantiene como un RB1 a pesar del difícil terreno.

Pittsburgh mostró su músculo en el juego terrestre la semana pasada, acumulando 146 yardas y dos anotaciones en 23 acarreos por fuera de los tackles, un ridículo promedio de 6.3 yardas por intento con un 56.5% de tasa de éxito. Kenneth Gainwell fue la estrella, acumulando 81 de sus 92 yardas por tierra en ocho carreras exteriores, mientras que Jaylen Warren aportó 43 yardas y un touchdown en 10 de esos acarreos, terminando con 18 toques totales para 68 yardas. Es una producción impresionante... pero seamos realistas: los enfrentamientos de playoffs se vuelven complicados para este comité. Las semanas 16-17 son un desperdicio para los corredores, y si este backfield permanece dividido, los managers de fantasía podrían llevarse una sorpresa desagradable cuando más importa.

Predicciones del Partido Steelers vs Bills

La ofensiva de los Buffalo Bills no está a punto de pasar por otro desastre, al menos no pronto. Depende de Joe Brady dejar de intentar ser creativo y devolverle el balón a James Cook, especialmente con un enfrentamiento hecho a medida para él contra Pittsburgh. Y seamos honestos, los videos recientes muestran que puedes lanzar balones profundos en la secundaria de los Steelers si eliges bien tus momentos.

Para Pittsburgh, el plan más claro para robar este juego es seguir golpeando con Jaylen Warren, probando a un frente de Buffalo que ha sido destrozado permitiendo 5.3 yardas por acarreo esta temporada. Tal vez Aaron Rodgers saque un conejo del sombrero y nos sorprenda, pero el sentido común dice que Cook y Josh Allen llevarán a los Bills a la meta final y de regreso a la columna de victorias.

Probabilidades de Apuestas del Partido Steelers vs Bills

Spread

Bills -3.5 (-112)

Steelers +3.5 (-108)

Moneyline

Bills -205

Steelers +167

Total

OVER 47.5 (-114)

UNDER 47.5 (-106)