Piqué vale por dos en el Bernabéu

El central se salió con 14 despejes, más que todo el Real Madrid, y 11 recuperaciones, más que Ramos y Varane juntos.

ANÁLISIS

Si hay un responsable directo en el renacer del Barcelona en el Santiago Bernabéu, donde no solo ha ganado los dos partidos sino que además no ha encajado ni un solo gol, ese es Gerard Piqué. El central catalán vive uno de los mejores momentos de su carrera, meses después de abandonar la selección española pero a pesar de seguir recogiendo abucheos por allá donde pasa. El Clásico del sábado no fue ninguna excepción pero esa "sinfonía para mis oídos" -según definió los pitos del Bernabéu el propio jugador hace años- supusieron un estímulo que le llevaron a disputar un partido perfecto.

Tanto es así que Piqué protagonizó la friolera de 14 despejes, una auténtica locura teniendo en cuenta que todo el Real Madrid al completo apenas logró realizar 12. Y no solo eso, porque en los duelos individuales también salió ganador en prácticamente todos, evitando que Vinicius recibiera en posiciones de peligro, negándole constantemente los espacios y siendo generoso en las coberturas a un Clément Lenglet que, a su vez, también salvó a Marc-André Ter Stegen en un par de ocasiones. Pero lo de Piqué va más allá. El catalán es el amo y señor de la zaga barcelonista.

Sigue sin rotar, apenas ha descansado ante el Tottenham y en las dos primeras rondas coperas. En la Liga no se ha perdido ni un solo minuto y ni siquiera se nota. Hasta les sacó los colores a Sergio Ramos y Raphael Varane, los dos centrales madridistas. Entre los dos lograron 10 recuperaciones, 6 el francés y 4 el andaluz, menos que los 11 balones que robó Piqué, uno de los baluartes del Barcelona esta temporada, un jugador de una importancia máxima para Valverde y todo el barcelonismo. Y a pesar de acabar con molestias el partido tras su esfuerzo, él mismo confirmó que no tiene nada importante y estará disponible para recibir al Rayo Vallecano el próximo sábado.