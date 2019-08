Piojo Herrera no le garantiza la titularidad a Ochoa

El timonel de las Águilas quedó muy conforme con la actuación de Óscar Jiménez y le mandó un mensaje al nuevo arquero azulcrema.

Miguel Herrera, director técnico del América, destacó la actuación de Óscar Jiménez en la victoria ante , por la Jornada 4 del Apertura 2019. El timonel de las Águilas dejó claro que el arquero se está ganando un lugar en el equipo y que será una buena competencia para Guillermo Ochoa.

"Óscar sabe que hace su trabajo y con eso me convence de que va a tener su lugar. A nadie la garantizo su lugar, no les digo 'ven y vas a jugar siempre', no. Ochoa va a venir a pelear por su lugar", dijo Herrera tras conquistar los tres puntos en el Nemesio Diez, que lo mantienen en la punta.

En ese sentido, el Piojo alabó la constancia de Jiménez en todos estos meses. "Este es el Óscar que trabajó todo el año pasado, desafortunadamente 'Marche' no lo dejaba ver, pero si le toca jugar, él sabe que es un buen portero, él estará bien", expresó el director técnico del cuadro azulcrema.

Ya son dos partidos los que ha disputado Jiménez en el arco de las Águilas, sumando dos victorias en la . Sin embargo, todo indica que en la próxima fecha volverá al banco de suplentes para darle el lugar a Ochoa, quien parte como favorito para ser el portero titular ante Morelia.