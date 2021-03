Piojo Herrera critica a Gio dos Santos por siempre lesionarse

El antiguo entrenador de las Águilas sentenció que el futbolista mexicano es muy propenso a lesiones y su rendimiento es muy bajo.

A pesar de ya no formar parte de las Águilas del América, Miguel Herrera sigue generando polémica entorno al conjunto de Coapa. Ahora, el Piojo criticó a Giovani dos Santos por sus múltiples lesiones, sentenciando que es lo único constante en el futbolista.

En entrevista con el Youtuber Master Muñoz, Herrera habló sobre su paso por la Selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014, donde el hermano mayor de los Dos Santos estuvo cerca de darle el quinto partido al Tri. Posteriormente, Miguel lo llevó al América, pero no pudo sacar lo mejor de Gio por sus lesiones.

“Lo traigo al América. Tiene una situación de que se lesiona. No tengo que explicar, su carrera es así. Dice ‘me duele’ y ‘me duele’ y de ahí no lo sacas”, sentenció Herrera sobre el estado físico de Giovani con las Águilas.

“Él termina un partido 60 minutos. Me dice el doctor, 'está para jugar 60 minutos'; al 57’ empiezo a pensar en su cambio. Así lo llevé tres partidos y me dice el doc, ‘trae una molestia’. ‘¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices’. Una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperar, los demás está lesionado, le duele el muslo. Pues le duele y se aventó tres partidos sin jugar porque le dolía el muslo. Si me pidió un cambio (ante Holanda) porque le quemaban los pies, le quemaban los pies”, añadió Miguel.