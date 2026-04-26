Pierre van Hooijdonk ve surgir un nuevo pilar en el Feyenoord

En NOS Studio Voetbal, Pierre van Hooijdonk destaca a uno de los pilares del Feyenoord. Los analistas ven un equipo casi renacido ante el FC Groningen (3-1) y comentan los cambios en el conjunto rotterdams.

«De repente, todo funciona en el Feyenoord», concluye el presentador Sjoerd van Ramshorst, aunque Pierre van Hooijdonk no está del todo de acuerdo. «Simplemente parecía más fresco; quizás influyeron el tiempo y la hora del partido», opina el analista.

Explica que ante el NEC (1-1) todo funcionó, sobre todo por la banda izquierda con Jordan Bos y Tobias van den Elshout, y reconoce la mano de Dick Advocaat.

«Antes no había un mediocampista extra; Robin (Van Persie) jugaba solo con extremos puros. Ahora incluye a uno y eso beneficia sobre todo a Bos», añade.

El australiano marcó ante el Groningen y provocó un penalti. Según el analista, Van den Elshout le abre espacios a Bos al recortar hacia dentro.

«Bos ha sido en las últimas semanas uno de los pilares de este Feyenoord, algo diferente», concluye Van Hooijdonk, quien también elogia a Van den Elshout y a Thijs Kraaijeveld. Ron Jans observa cambios defensivos claros introducidos por Advocaat.

«Ya no presionan tanto; esperan, en bloque, a que el rival pierda el balón». El técnico del FC Utrecht ve que los de Róterdam marcan al hombre y reconoce la mano de Advocaat. «Pero el entrenador es Van Persie, así que el mérito es de Robin», concluye Jans.