Philadelphia Eagles vs Las Vegas Raiders: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Las Vegas Raiders se dirigen a Filadelfia este fin de semana para un enfrentamiento en la Ciudad del Amor Fraternal. Con un récord de 2-11, los Raiders están en el fondo de la AFC Oeste y llegan a la Semana 15 con una racha de cinco derrotas consecutivas. La vida no ha sido más fácil fuera de casa tampoco: han logrado solo una victoria en seis desplazamientos esta temporada.

Por otro lado, los Philadelphia Eagles entran al enfrentamiento con un récord de 8-5, todavía aferrándose al primer lugar en la NFC Este a pesar de haber pasado por una mala racha propia con tres derrotas consecutivas. Aun así, Filadelfia ha sido mucho más fiable frente a su público local, con un récord de 4-2 en el Lincoln Financial Field.

Hora de inicio Philadelphia Eagles vs Las Vegas Raiders

Los Philadelphia Eagles y los Las Vegas Raiders juegan el domingo 14 de diciembre de 2025 en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania, en el calendario de la Semana 15 de la NFL, con inicio programado para la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo Philadelphia Eagles

Jalen Hurts sigue siendo el motor del ataque de Filadelfia, acumulando 2,754 yardas de pase con 19 touchdowns contra seis intercepciones mientras completa el 64.7% de sus pases. Los Eagles promedian 211.8 yardas por aire y 110.5 en el suelo. Saquon Barkley continúa llevando el juego terrestre con 862 yardas y cinco touchdowns en 218 acarreos.

DeVonta Smith lidera la sala de receptores con 839 yardas y tres anotaciones en 64 recepciones, mientras que A.J. Brown no se queda atrás con 799 yardas y seis touchdowns. Aun así, la ofensiva ha caído en una mala racha últimamente, promediando solo 16.2 puntos en sus últimos cinco enfrentamientos.

Informe de Lesiones de los Eagles: Lane Johnson, OT - Cuestionable, Jalen Carter, DT - Cuestionable, Myles Hinton, OT - IR-R, Willi Lampkin, C - IR, Andrew Mukuba, S - IR.

Noticias del equipo Las Vegas Raiders

Geno Smith continúa dirigiendo la ofensiva de los Raiders, lanzando para 2,648 yardas con 16 touchdowns pero también 14 intercepciones, completando pases a una tasa del 67.0%. Las Vegas genera 208.3 yardas por aire y solo 72.7 yardas por juego en el suelo, donde Ashton Jeanty lidera con 665 yardas y cuatro anotaciones en 191 intentos.

Brock Bowers ha sido el arma principal en el juego aéreo, atrapando 53 balones para 619 yardas y seis touchdowns. Aún así, los puntos han sido difíciles de conseguir, en sus últimos cinco partidos, los Raiders están logrando solo 12.8 puntos por juego.

Informe de Lesiones de los Raiders: Kyu Blu Kelly, CB - IR, Dont'e Thornton Jr., WR - Cuestionable, Michael Mayer, TE - Cuestionable, Alex Bachman, WR - Cuestionable, Geno Smith, QB - Cuestionable.

Ver y transmitir en vivo Eagles vs Raiders en los EE. UU.

El partido entre los Texans y los Cardinals en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por FOX. Los fanáticos en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Pruébalo gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas opciones de transmisión, se darán a conocer pronto, así que estén atentos a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Eagles vs Raiders a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que deseen seguir la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Eagles vs Raiders

Los boletos ya están disponibles en StubHub, con entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios aumentan a través de los niveles: $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando hasta $10,406 para los mejores asientos en la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar boletos para juegos de la NFL.

Eagles vs Raiders Fantasy Football

Todo indica que Jalen Hurts volverá a encarrilarse y posiblemente tendrá una de sus mejores actuaciones de toda la temporada. Los Raiders han permitido la tercera mayor cantidad de touchdowns por carrera a mariscales de campo opuestos desde la Semana 9, una tendencia que juega directamente a favor de Hurts.

Saquon Barkley finalmente mostró algo de chispa el lunes por la noche, acumulando 122 yardas por carrera y un touchdown contra los Chargers. Su línea de fantasía sufrió un golpe porque no logró ninguna recepción, pero aún así fue una de sus actuaciones más destacadas en una campaña por lo demás decepcionante.

A menos que Barkley inesperadamente se desate, algo que no hemos visto mucho esta temporada, A.J. Brown está bien posicionado para marcar su cuarta actuación consecutiva de 100 yardas sin sudar demasiado.

DeVonta Smith tuvo ocho objetivos el lunes pero solo pudo convertirlos en 37 yardas en una ajustada derrota ante los Chargers. Se ha enfriado últimamente y ahora se encuentra al borde de la viabilidad semanal en fantasy.

En la otra línea lateral, Geno Smith aparentemente es “improbable” que juegue en la Semana 15 debido a un problema en el hombro. Si Kenny Pickett recibe la aprobación, no entrará en la conversación de fantasía fuera de los formatos más profundos.

En cuanto a Ashton Jeanty, continúa siendo limitado por una línea ofensiva de los Raiders en dificultades y una serie de enfrentamientos defensivos difíciles. La carga de trabajo está ahí, pero a menos que anote o acumule recepciones, su techo sigue limitado. El talento es obvio — la situación, desafortunadamente, no lo es.

Predicciones del Juego Eagles vs Raiders

Este enfrentamiento está listo para revelar mucho más sobre dónde realmente se encuentran los Raiders que sobre los Eagles. La defensa de Vic Fangio debería aprovecharse de lo que ha sido la línea ofensiva más inestable de la liga, y esa presión probablemente obligará a Geno Smith a cometer errores costosos. Con campos cortos y el impulso a su favor, Jalen Hurts, Saquon Barkley y A.J. Brown están listos para obtener buenos números contra una unidad de los Raiders que parece que ya ha ondeado la bandera blanca.

Cuotas de Apuestas Eagles vs Raiders

Spread

Raiders +11 (-109)

Eagles -11 (-110)

Moneyline

Raiders +550

Eagles -800

Total

OVER 38.5 (-110)

UNDER 38.5 (-110)