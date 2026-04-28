Peter Bosz recibe noticias muy positivas a pocos días del PSV - Ajax

Ruben van Bommel ha dado un paso importante en su recuperación, según ESPN. El delantero reapareció en el entrenamiento del PSV, que este martes abrió al público la sesión en el Estadio Philips.

El 21 de septiembre se rompió el ligamento cruzado ante el Ajax (2-2), pero 219 días después ya está de vuelta en el campo.

«Se unió al grupo el martes, pero cumplió un programa individual; participó en los ejercicios de pases y tiros», detalla ESPN.

No obstante, desde el club aseguran que aún no está para competir y que se centrará en llegar a tope la próxima temporada.

Para Peter Bosz, que pasó el fin de semana con su equipo en Ibiza, son por fin noticias positivas.

Perisic cumple sanción y Saibari arrastra molestias, por lo que ambos se perdieron la sesión del martes.

Jerdy Schouten, Sergiño Dest, Alassane Pléa y Wessel Kuhn siguen de baja por lesiones de larga duración.