Pérez plantea una pregunta clave: ¿qué supone el regreso de Advocaat como seleccionador de Curaçao?

Fred Rutten renunció de inmediato como seleccionador de Curaçao al considerar que ya no hay un «clima de trabajo propicio». Todo indica que Dick Advocaat regresará para el próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

El lunes se analizará el caos en torno a la selección de Curaçao en Voetbalpraat. «Es lógico que quieran que vuelva Advocaat, ya que fue él quien los llevó al Mundial y es popular por los resultados», resume Kenneth Pérez.

«Pero, ¿es muy colegial por parte de Advocaat?», se pregunta el analista danés. «Lo entiendo, un Mundial es una experiencia increíble. Y solo se vive una vez cada tantos años. Pero, ¿es muy colegial lo que ha pasado ahora, por parte de Advocaat?».

Pérez añade que “amigos en los medios” han presionado para que regrese, y Wouter Bouwman recuerda los programas que pidieron su vuelta, como Vandaag Inside.

«Pero Advocaat no ha dicho: esto no se lo puedo hacer a Fred Rutten. Que lo haga él. Por supuesto, ha dicho: si se necesita un seleccionador... Bien pensado», afirma Pérez, que se ríe de su propio comentario.

Advocaat renunció hace meses por un asunto familiar, algo que Pérez comprende: «Es lógico que te asustes por tus hijos; con el tiempo todo mejora y luego puedes hacer otras cosas».

El viernes parecía descartado su regreso, pero tras intensas conversaciones el fin de semana, la federación lo confirmó. Así se cumple el deseo de los jugadores y de patrocinadores clave, como Corendon.