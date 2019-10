Pedro Troglio: "La gente quiere ganar todo"

Liga Nacional de Honduras: Antes de jugar por la Liga Concacaf, el DT de Olimpia dijo que no tiene preferencias y espera pelear todo hasta el final.

Pedro Troglio, DT de Olimpia, habló este martes con la prensa antes de viajar a Guatemala para jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf ante Comunicaciones de ese país.

En la previa al cotejo, el entrenador argentino aseguró que se siente confiado para pasar de fase en el certamen continental tras sacar una buena diferencia en Honduras. “Será un partido duro e intenso. En la previa, un 2-0 uno lo firmaba, pero durante el partido uno pensaba qué hacer si arriesgar y buscar el tercero o cuidarse. La intención no es cerrarse y ver si te hacen un gol o no, vamos a tratar de hacer el partido que hacemos casi siempre”, remarcó el argentino.

Consultado sobre si prefiere pelear hasta el final la Liga Concacaf o el Apertura de Honduras, respondió: “Yo no sé qué es priorizar. Mira yo roté siete jugadores y nadie me preguntó por eso porque gané. Ahora estoy pensando pasar a semifinales, la gente quiere ganar todo. Esta es una semana muy linda para nosotros y donde tenés que cambiar el rumbo, es donde mostrás tu fuerza”.

Por último, pidió una resolución acerca del recinto que albergará el clásico del domingo: “Hoy hay que decidirlo, por respeto a los dos planteles hay que decidir hoy, es una desorganización y bueno lo he vivido en todos lados, no es propiedad de Honduras. Pasa en todas partes del mundo, toda la vida. Se ha jugado toda la vida en Tegucigalpa y ahora en qué se transformó, ¿en la peor ciudad del mundo?, es una ciudad normal, algo grave pasó como en el día a día. Lo que hay que cuidar es a las 30 mil personas que van en paz y no a las 200 que no van en paz”.