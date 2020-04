Pável Pardo recuerda a Khedira como un alumno en el Stuttgart

El ex futbolista mexicano habló sobre los días en los que coincidió con el volante de la Juventus.

Pável Pardo tuvo una importante cuota de responsabilidad en el campeonato conquistado por el Stuttgart en la 2006-07. Sin embargo, el aporte del mexicano no se quedó en el rectángulo de juego e influyó en la formación de varios canteranos del club, como fue el caso de Sami Khedira.

"Cuando empecé a jugar en el , aprendí mucho de Pavel Pardo en los equipos juveniles" expresó el mediocampista alemán hace varios años, cuando aún militaba en el , expresando la admiración que siempre tuvo hacia uno de los históricos que salieron de las filas del Atlas.

El ex futbolista respondió a estas declaraciones y explicó que quiso dejar un legado en el club. "Me toma de sorpresa que lo declare, porque intenté ayudarlo a él, a los jóvenes y no solo al equipo, sino intentar dejar un legado que fuera benéfico y que fuera aprovechado por los jóvenes", dijo a ESPN.

Pardo, además, recuerda a Khedira como un volante muy talentoso."Nosotros estábamos en el primer equipo y él estaba muy joven. Tenía mucho fuelle. Lo recuerdo bastante, porque él estaba en el equipo Sub17 y fue cuando comenzaba a acercarse. Comenzó a entrenar con nosotros y comenzó a jugar".