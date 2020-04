Paul Aguilar: "¿Chivas? Prefiero no jugar nunca más"

El defensa de las Águilas respondió de manera contundente en una divertida entrevista con la hija del Piojo Herrera.

Paul Aguilar es uno de los mayores exponentes del América en los últimos años, siendo uno de los jugadores más ganadores en la historia del club. El capitán de las Águilas tiene un compromiso absoluto con los colores del equipo y aseguró que preferiría retirarse antes que jugar en Chivas.

En una divertida entrevista con la hija de Miguel Herrera, Mishelle, el defensa participó en una dinámica de 15 preguntas, donde tenía que elegir entre dos opciones para responder. Cuando se le preguntó si prefería jugar en o no jugar más, Aguilar no tuvo dudas: "no jugar nunca más".

Vale destacar que Aguilar recibió elogios por parte de su entrenandor, quien lo considera un pilar fundamental en el vestidor del América. El Piojo destacó el liderazgo y la trayectoria del defensa en las filas del conjunto azulcrema, esperando que pueda cumplir su sueño de retirarse en el club.

"Paul es el capitán del América, él quiere retirarse en el América y me parece que se lo ha merecido. Es el jugador que más títulos ha ganado en la historia del América después de Alfredo Tena, Cristóbal Ortega y creo que de Carlos Reinoso", dijo Herrera en una entrevista con TUDN.