Paro de árbitros sacude al fútbol chileno: ¿peligra la realización del Torneo 2022?

Luego que la semana pasada el Sindicato de Árbitros del fútbol chileno denunciara varias irregularidades en la Comisión presidida por Javier Castrilli, el argentino tomó la decisión de despedir a 11 silbantes (Julio Bascuñán, Cristian Garay, Nicolás Gamboa, Piero Maza, Felipe Jara, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jerez, Héctor Jona, Franco Arrué y Constanza Salinas).

Debido a lo anterior,

el gremio que agrupa a los jueces nacionales votó la paralización de actividades. “No transaremos, nosotros no vamos a trabajar con Castrilli. Eso no es negociable. Y también exigimos la reincorporación de los jueces que fueron despedidos”, advirtió Felipe Jara, vocero de la movilización.

La programación de la novena fecha del Campeonato Nacional 2022

Al respecto,

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas (SIFUP), aseguró que no existen las condiciones para que el fin de semana se dispute el balompié nacional, razón por la que llamó a los jugadores a no presentarse si el problema persiste.

"Hay intranquilidad, incertidumbre con respecto a lo que está ocurriendo. Como futbolistas profesionales, hay una organización, hay un transfondo con respecto a lo que se juega el fin de semana, hay viajes, organización, planificación, vuelos y si no están las condiciones, no se puede jugar, tal como ocurrió en el estallido social que no estaban las condiciones", indicó en diálogo con Radio Cooperativa.

"No podemos decir que es un paro de futbolistas, tenemos que decir que no se están dando las condiciones para jugar fútbol profesional. Si no hay árbitros profesionales calificados que tengan las cualidades para dirigir nosotros como futbolistas, nosotros como sindicato, hacemos un llamado a nuestros futbolistas a que no se presenten porque hay riesgo. Hay riesgo real de que pueda ocurrir algo, que dirija un árbitro que no está capacitado, que no tome las mejores decisiones y que puede generar lesiones deportivas o algún tema que perjudique a final de temporada", agregó.

En la misma línea, García advirtió que sostuvieron una conversación con la ANFP puesto que en c

ada fecha se requiere 104 jueces, seis en cada partido de Primera División. De hecho, el fin de semana no funcionará el VAR, precisamente por la falta de efectivos para comandarlo.

"L

es dijimos que no pueden haber árbitros juveniles, que no sean ANFA o que no tengan las competencias para poder dirigir el fútbol profesional... Hay una fecha límite. No podemos mantener a los futbolistas con incertidumbre con respecto a si se va a jugar o no, no podemos avisar 10 o 12 horas antes del encuentro que ahora si tienen que viajar. El fútbol chileno no puede estar nivelando para abajo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que tiene que ver cuál es la mejor manera de darle solución a este conflicto".

Y sentenció: "La verdad es que a esta hora no sabemos quién dirigiría cuáles son los árbitros que irían a cada uno de los encuentros. Y por supuesto que eso es preocupante. Preocupante porque faltan pocas horas. Preocupante porque creo que hay otra manera de solucionar los conflictos y caemos siempre lo mismo, estar prácticamente contrarreloj".

Cabe destacar que Pablo Milad, presidente de la Federación, salió a respaldar la gestión de Castrilli. “Ellos (los árbitros) faltaron a la palabra. No quisieron arreglar las cosas en casa y han salido a dar declaraciones en la prensa. Eso no lo acepto. Yo no lo acepto, porque quedamos en algo y no cumplieron su palabra. Por lo mismo, el directorio se reunió y aceptó la petición de Castrilli del despido de once árbitros”.

Finalmente, puntualizó que ya notificó a la CONMEBOL de la situación y de la posibilidad de traer referato desde el extranjero.