Pappa no descarta regresar a Municipal

El mediocampista no continuará en las filas de San Pedro.

Marco Pappa no descarta volver a Municipal de cara a la temporada 2020-2021 de la Liga Nacional. Los rumores comenzaron después de que la Federación de Futbol de Guatemala cancelara el torneo Clausura 2020 y el mediocampista no descarta la posibilidad de vestir nuevamente la playera de los Rojos.

"Municipal es el equipo donde me formé. Son los colores con los que me identifico, desde niño he sido rojo. Sé lo que es ganar los campeonatos en Municipal, desde las inferiores hasta el equipo mayor", dijo el experimentado futbolista a través de un live en Instagram, donde respondió varias preguntas a los aficionados.

Vale destacar que Pappa viene de disputar el último semestre con San Pedro, equipo de la Primera División con el que culmina contrato. El volante también estuvo en otros clubes de Guatemala como Xelajú y Mixco, además de una interesante trayectoria en la y la .