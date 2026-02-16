PAOK vs. Celta de Vigo, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

PAOK recibe a Celta de Vigo este jueves 19 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Toumba, por el partido de ida de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el PAOK vs. Celta de Vigo de la Europa League 2025-26

El PAOK consiguió su lugar en el playoff tras finalizar en la décima séptima posición en la fase de liga con 12 puntos, con solo una derrota en sus últimos cinco juegos en la competición continental.

Por su parte, los Célticos finalizaron en el décimo sexto lugar de la clasificación con 13 unidades, gracias a sus cuatro triunfos en la etapa anterior.

Cómo ver PAOK vs Celta de Vigo, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se puede seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Hora de inicio del partido PAOK vs Celta de Vigo

Europa League - Jornadas Finales Toumba Stadium

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Toumba.

México: 11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

PAOK Salónica contra Celta Vigo alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager R. Lucescu Alineación probable Suplentes Manager C. Giraldez

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 D. Pelkas

90 D. Kottas Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo PAOK

El PAOK se encuentra en la lucha por el título en la Super Liga de Grecia, donde actualmente ocupa el tercer lugar con 46 puntos, solo tres por detrás del líder, el AEK, rival con el que vienen de empatar durante el fin de semana.

El equipo griego busca alcanzar los octavos de final por primera vez en su historia. En sus dos anteriores presentaciones en el torneo había caído en la fase de grupos (2020-21) y en los playoffs (2019-20). En realidad, desde inicios de 2010 son habituales en fases de eliminatoria directa, compitiendo en playoffs o dieciseisavos de final en siete oportunidades entre 2010 y 2019.

Noticias del equipo Celta de Vigo

Los Célticos no se encuentran en su mejor momento en LaLiga, donde no han conseguido una solo victoria en sus últimos cuatro juegos, aunque se mantienen entre los mejores siete del campeonato español con 34 puntos, al borde de entrar a los puestos con boletos para competiciones continentales.

En lo que se refiere a la Europa League, Celta de Vigo no participaba en el torneo desde la edición de 2016-17, cuando alcanzaron las semifinales. En la primera década del siglo actual también llegaron a octavos de final en dos ocasiones (2000-01 y 2006-07).

Forma

Historial de enfrentamientos directos

PAO Último partidos CEL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Celta Vigo 3 - 1 PAOK Salónica 1 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificaciones

