Europa League
team-logoPAOK Salónica
Toumba Stadium
team-logoCelta Vigo
Andrés Roberto Flores Bocanegra

PAOK vs. Celta de Vigo, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Europa League entre PAOK y Celta de Vigo, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

PAOK recibe a Celta de Vigo este jueves 19 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) en el estadio Toumba, por el partido de ida de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Europa League.

Sigue aquí en directo el PAOK vs. Celta de Vigo de la Europa League 2025-26

El PAOK consiguió su lugar en el playoff tras finalizar en la décima séptima posición en la fase de liga con 12 puntos, con solo una derrota en sus últimos cinco juegos en la competición continental.

Por su parte, los Célticos finalizaron en el décimo sexto lugar de la clasificación con 13 unidades, gracias a sus cuatro triunfos en la etapa anterior.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver, incluidos los detalles de TV, transmisión y más.

Cómo ver PAOK vs Celta de Vigo, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se puede seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido PAOK vs Celta de Vigo

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Toumba.

  • México: 11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

PAOK Salónica contra Celta Vigo alineaciones probables

Lesiones y jugadores suspendidos

Noticias del equipo PAOK

El PAOK se encuentra en la lucha por el título en la Super Liga de Grecia, donde actualmente ocupa el tercer lugar con 46 puntos, solo tres por detrás del líder, el AEK, rival con el que vienen de empatar durante el fin de semana.

El equipo griego busca alcanzar los octavos de final por primera vez en su historia. En sus dos anteriores presentaciones en el torneo había caído en la fase de grupos (2020-21) y en los playoffs (2019-20). En realidad, desde inicios de 2010 son habituales en fases de eliminatoria directa, compitiendo en playoffs o dieciseisavos de final en siete oportunidades entre 2010 y 2019.

Noticias del equipo Celta de Vigo

Los Célticos no se encuentran en su mejor momento en LaLiga, donde no han conseguido una solo victoria en sus últimos cuatro juegos, aunque se mantienen entre los mejores siete del campeonato español con 34 puntos, al borde de entrar a los puestos con boletos para competiciones continentales.

En lo que se refiere a la Europa League, Celta de Vigo no participaba en el torneo desde la edición de 2016-17, cuando alcanzaron las semifinales. En la primera década del siglo actual también llegaron a octavos de final en dos ocasiones (2000-01 y 2006-07).

Forma

PAO
Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

