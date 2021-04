Pancho Sierralta extiende la racha del Watford a seis triunfos y un virtual ascenso

Erró 5 de 43 pases intentados (acierto del 88.3%), fouleó 3 veces a sus rivales y extendió la solvencia del Watford a 6 triunfos consecutivos y un cada vez más edificado ascenso a la Premier League, el anhelo que está por cumplirse. Francisco Sierralta, una vez más, fue figura para Xisco y afirmó una zaga que apenas ha concedido un par de goles en esta más reciente racha.

¿Qué sigue para Watford?

El 1-0 de este viernes sobre el Sheffield Wednesday (autogol de Tom Lees ante el centro venenoso de Sarr) permite que los Hornets sigan la ruta del Norwich rumbo a la máxima categoría del fútbol inglés en un tranco firme: a siete duelos del término de temporada, el reloj comienza a jugar a su favor y a presionar al resto de los competidores que apuntan al ascenso directo y ven cómo se les desvanece la chance por la solidez del tándem de líderes.

Dispuesto para la batalla, Sierralta transcurrió sus nuevos 90 minutos, los primeros post fecha FIFA, frenando los embates de The Owls, desesperados por sumar para no terminar en la League One. Pancho desvió un tiro directo de Joey Pelupessy, bajó a Jordan Rhodes en la banda para caer condicionado en apenas media hora y al borde del descanso volvió a trabarlo pero en el costado izquierdo. "Aniquilado sin ceremonias por Sierralta", describió Owls Online el final de la primera acción directa de Rhodes. Sobre el cierre, cuando cada espacio era oro y avanzar hacia el cierre sosteniendo el resultado el verdadero objetivo, le cobraron falta a Callum Peterson en la última intervención del ex Hearts y Cardiff en Vicarage Road, puesto que de inmediato se retiró lesionado. La visita ganó la posesión de balón y demostró ser un rival de peligro constante.

30 | Great skills from Bannan before sending the ball down the line for Rhodes, who was brought down by Sierralta... From the free kick, the ball fell for Borner but his half volley was too high



🟡1-0🦉#WATSHW