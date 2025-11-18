Pachuca vs. Pumas, Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pachuca recibe a Pumas este jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, como parte del Play-In del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Sigue aquí en directo el Pachuca vs Pumas del Play-In de la Liga MX

Los Tuzos de manera inesperada durante el parón por la Fecha FIFA, decidieron despedir a Jaime Lozano de la dirección técnica del equipo y ahora, Esteban Solari tomará el mando en un duelo crucial en busca de meterse a la ronda de cuartos de final del futbol mexicano.

Por su parte, los Universitarios se meten a una cancha que les trae buenos recuerdos, donde se coronaron campeones en 2009 y esperan superar esta prueba para después, medirse al perdedor de la llave entre Xolos de Tijuana y FC Juárez por el último boleto a la Liguilla.

En GOAL te presentamos toda la información para ver este partido de la Liga MX:

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Fox, Fox One, Caliente TV Estados Unidos TUDN Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Fox, Fox One y Caliente TV, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN.

Hora de inicio de Pachuca vs Pumas

Liga MX - Apertura Play-In Stage Estadio Miguel Hidalgo

El partido se disputa este jueves 20 de octubre a las 19:00 horas (tiempo local) y tendrá como escenario el estadio Hidalgo.

México:19:00 horas

Estados Unidos:20:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 22:00 horas

22:00 horas España:02:00 horas (viernes 21)

Noticias de Pachuca

Esteban Solari estará debutando como entrenador del Pachuca en este compromiso, en sustitución de Jaime Lozano. El 'Tano' Solari es un viejo conocido del futbol mexicano, por su paso como jugador entre 2007 y 2008 con Pumas, su rival en turno, además de que ya trabajó como director técnico en Grupo Pachuca con el Everton de Viña del Mar.

Noticias de Pumas

Los Universitarios lograron su clasificación al Play-In en la última jornada tras derrotar a Cruz Azul 2-3 y tendrán bajas importantes para este compromiso con los Hidalguenses. No contarán con los delanteros Guillermo Martínez y José Juan Macías por lesión, además de que Adalberto Carrasquilla no podrá jugar por suspensión de un partido al acumular cinco tarjetas amarillas en el torneo.

Cómo llegan al partido

