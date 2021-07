Óscar Jiménez revela que ha pensado 'tirar la toalla' con América

Pese a su suplencia, el arquero confesó que seguirá trabajando con la misma motivación en las Águilas.

Óscar Jiménez llegó al América en 2016, siendo en un inicio suplente de Agustín Marchesín y después de Memo Ochoa, disputando hasta ahora muy pocos minutos enfundado en la camiseta de las Águilas.

Lo más sorprendente es que cada que el arquero de 32 años alinea, responde con creces dentro del terreno de juego. Han existido propuestas, pero él se ha aferrado a mantenerse en el cuadro de Coapa y pelear por una oportunidad.

TUDN charló con Jiménez, que confesó que sí ha llegado a pensar en rendirse: "Sí es normal, han llegado momentos en los que quieres tirar la toalla, pero así son los retos, tienen que ser complicados. Tienes que tener paciencia. Mi esposa me ayuda muchísimo y al final hago lo que más amo, entonces nunca he bajado eso, cada entrenamiento trato de darlo todo".

El exChiapas sabe que en las primeras jornadas del Apertura 2021 será titular por la ausencia de Guillermo Ochoa. En la misma línea, busca no compararse con el arquero de la Selección mexicana: "Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus cosas buenas y malas. Yo me enfoco mas en lo que tengo que mejorar, que es muchísimo, cada día se aprende algo nuevo. Me siento preparado, creo que ya he llegado a una madurez. Estoy listo para este reto", dijo para cerrar.

En las primeras tres fechas, las Águilas se cruzarán con Querétaro, Necaxa y Puebla. Jiménez tendrá la confianza de Solari para encarar esos retos, sabiendo que tiene toda la experiencia para encabezar uno de los arcos más exigentes del continente.