Óscar Arroyo defenderá los colores del Chalatenango

El portero es el nuevo guardavallas morado.

Óscar Arroyo dejó la capital para irse al norte de El Salvador. El portero prestará sus servicios para el AD Chalatenango en el próximo torneo Apertura 2020. El santaneco proviene del Alianza FC, donde estuvo cuatro años.

Arroyo llega con la expectativa de ser titular, ya que gracias a todo logrado a lo largo en su carrera no sería un problema para que Juan Ramón Sánchez lo designe en su once titular, para el próximo torneo que aún no tiene fecha de inicio.

Arroyo tiene cinco títulos en su palmares, el primero con Club Deportivo FAS en el año 2009, y con Alianza logró cuatro entre el 2015 y 2019, época en la que tuvo que ser suplente en la mayoría de juegos, porque la titularidad era del uruguayo, nacionalizado salvadoreño, Víctor Rafael García.