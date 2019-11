'Operación Reinier': Atlético y Barça, a la caza de la joya de Flamengo

Flamengo le ha renovado hasta 2024..pero su cláusula se ha reducido: de 62 millones a 35

Es el nuevo talento emergente de . Tiene sólo 17 años, calidad a raudales, llegada a gol, conducción espectaucular y un futuro dorado. Se llama Reinier Jesús y su club, Flamengo, ante el creciente interés de los grandes clubes europeos, ha pactado una renovación de su contrato..bajándole la cláusula de rescisión, de los 62 millones de euros hasta los 35 "kilos". De esa manera, el "Mengao" consigue asegurarse al jugador hasta 2024, dejando abierta la puerta a una posible venta siempre y cuando le interese hacerlo.

Reinier Jesús, que sigue una progresión meteórica con el "Fla", ha participado un total de 12 encuentros consiguiendo 4 goles y repartiendo 2 asistencias. Buenos números si se tiene en cuenta que debutó con el primer equipo del Flamengo el pasado 31 de julio de 2009 y que, además, apenas tiene 17 años.

No es nuevo que el es uno de los mejores colocados para hacerse con los servicios de Reinier, que ya comentó en la prensa brasileña que "es un honor que el Atleti se interese en mí porque es un gran club". Sin embargo, el Atlético de Madrid, que recientemente se ha llevado el disgusto de la lesión por una hernia discal de Diego Costa, no tendrá nada fácil acometer el fichaje de Reinier ahora mismo. Es más, ya en su momento, cuando se interesó por el valencianista Rodrigo, el club rojiblanco estaba obligado a liberar espacio salarial - de ahí que quisiera vender antes a Correa-, para no rebasar el límite de coste salarial de plantilla impuesto por . El Atleti desea a Reinier, pero ahora mismo tendría serias dificultades para poder afrontar su fichaje, salvo que hiciese hueco en su plantilla con alguna baja.

Los informes de la secretaría técnica sobre Reinier son excelentes y el jugador interesa muchísimo. No obstante, el Atleti sabe que no es el único gran club interesado en su fichaje. Hace semanas que se filtró el interés del en el jugador y en las últimas horas también se ha revelado que el FC también está sobre la pista de Reinier Jesús. De hecho, como informa "Mundo Deportivo", el Barça ya ha hecho una primera aproximación con el Flamengo, realizando un seguimiento en directo en los últimos meses. En definitiva, Flamengo ha logrado una "reno-venta" con Reinier Jesús. Ahora podrá seguir disfrutando de su fútbol, pero en el caso de que Atleti, PSG o Barça quieran fichar al jugador, ya saben su precio de salida: 35 millones de euros.

En el "Mengao" consideran que Reinier será uno de los mejores jugadores del mundo en el futuro y con su hipotética venta esperan hacer "caja". Quieren que su camino, si debe salir del club, sea algo parecido a lo que ya sucedió con Vinicius Junior, que acabó firmando por el por 45 millones de euros.