Olympique Lyon vs. PSG, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Olympique Lyon recibe a PSG este domingo 9 de noviembre a las 20:45 horas en el estadio Groupama, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Ligue 1.

Sigue aquí en directo el Olympique Lyon vs. PSG de la Ligue 1 2025-26

Los Gones llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Stade Brestois en la fecha 11, con tarjeta roja para Hans Hateboer. El equipo dirigido por Paulo Fonseca es sexto en la clasificación con 20 puntos.

Por su parte, los Parisinos vencieron por 1-0 a Niza en su más reciente partido de liga, con anotación de Goncalo Ramos. El cuadro a cargo de Luis Enrique es líder en la tabla con 24 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Olympique Lyon vs PSG, Ligue 1 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España TV5MONDE Sudamérica Disney+ México FOX One, Caliente TV Estados Unidos Fanatiz, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de TV5MONDE, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Fanatiz y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Olympique Lyon vs PSG

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

El partido se disputa este domingo 9 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Groupama.

México:13:45 horas

Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Olympique Lyon

En los últimos días se ha reportado que los Gones son los grandes favoritos para obtener la cesión de Endrick en enero, con lo que esperan ser más competitivos e incluso entrar a la lucha por el título.

Noticias del PSG

Los Parisinos sufrieron tres duras bajas en el duelo con Bayern Múnich a mitad de semana, tres titulares que estarán de baja por varias semanas: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Nuno Mendes.

En lo que se refiere a los rumores de transferencias, PSG ha sido ligado a Eric García en los últimos días, de acuerdo con diferentes reportes.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles