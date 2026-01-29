Olympique de Lyon vs. PAOK, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Ligue Europa está a punto de cerrar el capítulo de su fase de liga. El jueves por la noche, el Olympique Lyonnais recibe al PAOK Salónica en el Groupama Stadium con un objetivo bien definido, a pesar de una clasificación ya asegurada para los octavos de final.

Lyon quiere concluir como líder ante su público

La Europa League vive su octava y última jornada de fase de liga, este jueves. Con esta ocasión, el Olympique Lyon recibe al PAOK Salónica en un estadio que se anuncia bien lleno. Los Gones abordan este encuentro en una posición de fuerza. Con seis victorias en siete encuentros europeos, el club rodano domina la clasificación y muestra una regularidad impresionante en la escena continental.

Ya asegurado de disputar los octavos de final, Lyon ahora apunta a un objetivo aún más estratégico. Conseguir un lugar en el top 2 permitiría a los hombres de Paulo Fonseca recibir en los partidos de vuelta a eliminación directa, hasta una eventual final. Una ventaja que no es nada anecdótica en esta etapa de la competición.

El PAOK juega su última carta

Por su parte, el PAOK Salónica llega con una clasificación ya validada. El club griego ocupa actualmente el 12º lugar con 12 puntos obtenidos después de siete jornadas. Sin embargo, el margen sigue siendo estrecho para aspirar a más. A dos unidades del Betis Sevilla, octavo, el PAOK ya no tiene realmente derecho a equivocarse.

Para mantener una leve esperanza de acceso directo a octavos, se impone una victoria en Lyon. Un desafío considerable frente al líder de la fase de liga, invicto en casa en la escena europea esta temporada.

Cómo ver Olympique Lyon vs PAOK, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 7 y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se puede seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN y Paramount+.

Hora de inicio del partido Olympique Lyon vs PAOK

Europa League - Europa League Groupama Stadium

El partido se disputa este jueves 29 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Groupama.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Información de los equipos y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos

Información sobre el equipo de OL

Para este último encuentro de la fase de liga de la Europa League, el Olympique Lyonnais tendrá que lidiar con una plantilla reducida. Ernest Nuamah, Malick Fofana y Nicolas Tagliafico siguen indisponibles y no estarán presentes. Recientemente llegados durante el mercado de invierno, Noah Nartey y Endrick no están calificados para participar en este encuentro europeo, al igual que Hans Hateboer y Rachid Ghezzal.

A estas ausencias se suman varias zonas de incertidumbre. Abner Vinícius, Corentin Tolisso y Orel Mangala están en duda, y Paulo Fonseca podría optar por la prudencia evitando exponerlos.

En defensa, se espera con ansias el regreso de Moussa Niakhaté. Entró al juego en el medio tiempo durante el partido en Metz el pasado fin de semana, y el defensa central podría recuperar un puesto de titular tras su regreso de la CAN, ofreciendo así un tiempo de descanso bienvenido a Clinton Mata.

Más arriba en el campo, Pavel Šulc, que permaneció en el banco durante la última jornada de la Ligue 1, aspira a reintegrarse al once inicial. El centrocampista ofensivo checo está teniendo una temporada notable, con nueve goles en el campeonato y una anotación en la Europa League, estadísticas que claramente juegan a su favor.

Así, el OL podría estructurarse alrededor de Greif en la portería, con una defensa compuesta por Kluivert, Mata y Niakhaté. Los laterales serían dinamizados por Maitland-Niles y Moreira, mientras que Tessmann y Morton formarían el dúo central. En apoyo al ataque, Gonçalves jugaría detrás de un dúo ofensivo constituido por Merah y Gomes Rodriguez.

Información sobre el equipo de PAOK

El PAOK Salónica se desplazará a Lyon sin Luka Ivanušec, alejado de los campos desde hace varias semanas y cuyo regreso no se espera para este partido. En el corazón del juego griego, uno de los hombres fuertes sigue siendo Soualiho Meïté. El exjugador del LOSC y del AC Milan se ha impuesto como una pieza clave del centro del campo y encadena titularidades en esta campaña europea.

En el plano ofensivo, Georgios Giakoumakis concentra gran parte de las atenciones. El delantero exhibe una eficacia formidable en la escena continental, con cuatro goles anotados en la Europa League. Se destacó especialmente en el último éxito frente al Betis Sevilla (2-0) e intentará continuar con su racha frente a un nuevo rival de peso.

El PAOK debería presentarse con Tsiftsis en la portería, una línea defensiva compuesta por Kenny, Kędziora, Michailidis y Baba. Meïté y Özdoev asegurarían el equilibrio en el medio, mientras que Živković, Pelkas y Taison animarían el sector ofensivo detrás de Giakoumakis, solo en punta.

