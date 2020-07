De Belluschi a Silvio Romero: las novelas de mercado entre Boca y River

En los últimos años, el Xeneize y el Millonario compitieron muchas veces para contratar a un mismo futbolista, con resultados diversos.

FERNANDO BELLUSCHI

El del mediocampista es tal vez el caso más paradigmático de la batalla entre ambos gigantes por un futbolista, a punto tal que llegó hasta la Justicia. En 2005, Boca acordó con la compra del 50% de los derechos económicos tanto de Belluschi como de Ezequiel Garay, pero ambos jugadores permanecerían en la Lepra hasta mediados de 2006. Sin embargo, el defensor finalmente fue vendido a y cuando llegó el momento de que se concretara la transferencia del volante al Xeneize, apareció River con 5 millones de dólares y se lo quedó. El club de la Ribera, entonces, reclamó ante la Justicia el pago del dinero que le correspondía por la operación y el litigio siguió abierto hasta 2010, cuando el conjunto rosarino canceló la deuda.

GUILLERMO BURDISSO

Antes del comienzo de la temporada 2012/13, River tenía todo prácticamente cerrado para quedarse con el cordobés, pero Daniel Angelici llamó al jugador para decirle que no firmara porque lo quería para Boca. "Los dos tienen un 50% de chances", llegó a decir el central, aunque finalmente el Xeneize impuso mejores condiciones de pago para y se quedó con el pase.

WALTER MONTOYA

La gran novela del verano 2017 terminó con Boca y River como perdedores. El Millonario tenía al mediocampista como prioridad número uno, pero Rosario Central le puso todo tipo de trabas como represalia por la operación de Marcelo Larrondo. Entonces apareció el Xeneize, con una oferta inferior pero con mejores condiciones de pago, que el Canalla parecía dispuesto a aceptar. Sin embargo, finalmente llegó con sus euros y el chaqueño se fue para , donde no tuvo mucho lugar.

FERNANDO ZUQUI

A mediados de 2016, el mediocampista, por entonces en , llegó a asegurar que "sería un orgullo muy grande jugar en River", pero finalmente terminó en Boca. Duró poco: en agosto del 2017, tan sólo un año después de llegar a la Ribera, pasó a .

MILTON CASCO

A mediados de 2015, el Millonario y el Xeneize pelearon mano a mano por la contratación del lateral de Newell's, que finalmente decidió aceptar los 3 millones de dólares que pagó River por el 80 por ciento del pase. Casco fue de menos a más y se transformó en una pieza clave para el equipo de Gallardo, con destacadas actuaciones contra Boca, precisamente.

CARLOS SÁNCHEZ

A mediados de 2010, el Xeneize preguntó por el uruguayo, pero no tenía cupo de extranjeros disponible para incorporarlo. Un año después, el interés se reavivó, pero River le hizo una oferta concreta a Godoy Cruz y se quedó con el mediocampista como uno de los refuerzos clave para buscar el ascenso. Tiempo después, el charrúa le marcaría goles decisivos al Xeneize, incluido uno en la de 2015.

FEDERICO CARRIZO

Durante el receso por el Mundial de 2014, Boca inició gestiones para quedarse con el Pachi y, cuando parecía que tenía todo cerrado, apareció River con una oferta que hizo temblar la negociación. Sin embargo, finalmente el Xeneize aceptó pagar 2,6 millones de dólares por el 60% del pase y se quedó con el hombre de Rosario Central.

ANDRÉS CHÁVEZ

El delantero la rompía en la B Nacional con y, a fines de 2013, River pidió condiciones para contratarlo, pero no hubo acuerdo. Seis meses después, el Millonario volvió a interesarse, pero Boca puso 2,5 millones de dólares y se quedó con el atacante, hincha del club de toda la vida. En su primer Superclásico se retiró del Monumental con gestos hacia los hinchas locales.

LEONARDO PONZIO

El capitán y máximo referente del actual plantel de River estuvo a un paso de ser jugador de Boca en 2003. Mauricio Macri, por entonces presidente Xeneize, anunció en octubre de 2002 que "en enero o junio, Ponzio se pondrá la azul y oro" y el propio volante deseó: "Ojalá que se dé, que Boca se fije en mí me ilusiona". Sin embargo, finalmente fue vendido a y, cuatro años más tarde, volvió al país para ponerse la banda roja.

NAZARENO SOLÍS

A mediados de 2016, River inició gestiones para quedarse con el juvenil delantero, que estaba en conflicto con Talleres luego de romperla en la B Nacional. Cuando parecía que todo estaba encaminado para cerrarse, se divulgaron tuits del jugador en el que se burlaba del Millonario y expresaba su fanatismo por Boca, por lo que en Núñez frenaron las gestiones. Finalmente, el atacante terminó en el Xeneize.

SEBASTIÁN PREDIGER

Un caso particular. Si bien desde Núñez nunca hubo gestiones para contratarlo, a mediados de 2009 el mediocampista se reconoció fanático del Millonario (su hermano fundó una peña del club en Santa Fe) y admitió: "Mi sueño es jugar en River". Seis meses después de esa frase, llegó a Boca a préstamo desde Porto: jugó dos partidos.

JUAN MANUEL MARTÍNEZ

Durante el verano de 2013, el Burrito era la joya más preciada del mercado de pases local. Los cinco grandes le preguntaron condiciones a Corinthians por su pase, pero sólo Boca, River y decidieron avanzar con las gestiones. El Millonario fue el primero en bajarse y el Xeneize finalmente le ganó el mano a mano al Ciclón.

MARCELO SALAS

Un caso emblemático. A mediados de 1996, el chileno llegó al país para firmar con Boca y hasta se sacó una foto en la puerta de La Bombonera. Sin embargo, Carlos Bilardo rechazó su contratación a último momento para sumar a Hugo Romero Guerra (aunque el Doctor hoy lo niega) y el Matador firmó a los pocos días con River.

LUCAS ALARIO

"Me pone feliz que un club como Boca se fije en mí", reconoció Lucas Alario a fines de 2014, cuando su nombre sonaba para reforzar al Xeneize. Sin embargo, las gestiones finalmente no pasaron de un sondeo: "Trajimos a Osvaldo y ya teníamos a Calleri. Si traemos una apuesta piden jerarquía y cuando se paga la jerarquía dicen que no hay ingenio para incorporar", explicó tiempo después Juan Simón, por entonces manager del Xeneize. Finalmente, seis meses después de aquella desistida operación, el santafesino llegó a River para marcar los goles clave que le darían al Millonario la Copa Libertadores.

JULIO BUFFARINI

Uno de los últimos nombres en añadirse a la lista de disputas. El cordobés jugaba muy poco en Sao Paulo y tanto el Xeneize como el Millonario estaban en la búsqueda de un lateral derecho. “¿A qué jugador no le tienta de poder jugar en un equipo grande de ? Más sabiendo lo que es la liga argentina.. Para mí es un orgullo que ese esté hablando tanto de Boca como de River. Sabemos la magnitud que tiene cada equipo, pero hay que esperar", declara Buffa, que finalmente en diciembre del 2017 firmaría con Boca, desatando una catarata de críticas por parte de muchos hinchas de San Lorenzo que lo trataron de "traidor".

SILVIO ROMERO

El último nombre en añadirse a la lista de disputas, aunque todavía sin resolución. Según contó el propio futbolista , estuvo cerca de llegar a River tanto en 2015 como en 2018. En conflicto con Independiente por el atraso en el pago de su salario, el Chino está decidido a no seguir en el club de Avellaneda y por eso su nombre volvió a sonar en Núñez, donde Gallardo acaba de perder a Scocco y podría también quedarse sin Borré. Sin embargo, al Millonario le salió un competidor: según informaron en TyC Sports, Boca ya se contactó y le hizo un ofrecimiento formal al delantero cordobés. Otra novela en puerta.