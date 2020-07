Silvio Romero a River: ¿de qué depende su llegada?

El delantero de Independiente está en una situación ideal para desembarcar, al fin, en el Millonario. Gallardo ya lo buscó dos veces.

En un mercado de pases bastante particular, en línea con un año atípico en todo sentido debido a la pandemia de coronavirus, en River tanto Marcelo Gallardo como sus dirigentes tienen claro que hay muchas más probabilidades de vender que de incorporar. En ese sentido, tras la no renovación de Ignacio Scocco y la posible transferencia de Rafael Borré a Europa , en Núñez se reactivó un viejo anhelo del DT: Silvio Romero .

El delantero de 31 años es uno de los jugadores de Independiente que está en conflicto con el club por el atraso en el pago de sus salarios, situación que lo coloca en la rampa de salida y, casi inesperadamente, en los planes del Millonario.

"Tuve la posibilidad de romper mi contrato e irme libre, pero tengo palabra y volví a firmar un contrato para seguir vinculado a Independiente. No tengo intenciones de irme libre, me siento querido pero no sé si voy a poder continuar. No me quiero quedar en un club en el que cada cuatro meses tengo que enviarle una carta documento porque no me pagan", aseguró recientemente en declaraciones a TyC Sports, y agregó: "Futbolísticamente estoy en uno de los mejores momentos desde que volví de , pero hoy estoy dolido porque sé que se acerca un final de ciclo. Si me llamara Gallardo, lo atendería".

Como pasó con Lucas Pratto , a quien pidió varias veces antes de que se terminara convirtiendo en la compra más cara de la historia riverplatense y en una de las figuras del Superclásico más importante de todos los tiempos, el Muñeco ya intentó más de una vez la contratación del Chino ; particularmente, en dos oportunidades: hace cinco años, cuando el ex- había aterrizado en Jaguares de Chiapas, y antes de su llegada a Avellaneda, cuando todavía jugaba en el América de México.

"La primera vez fue en 2015, antes de que salga campeón de América por primera vez. Se paró el torneo y se tenía que jugar semifinal y final. Estuvimos hablando poco más de una hora. Hablamos mucho de fútbol, me hizo ver su idea. Yo estaba recién llegado a Jaguares, tenía seis meses en el club. No hubo acuerdo entre los clubes y no se pudo dar", reveló Romero a finales del 2019, en Fox Sports, y contó: "La segunda, en 2018, antes de venir a Independiente, también tuve unos llamados y después no se concretó" .

El cordobés, máximo goleador de la última Superliga junto a Borré con 12 gritos, extendió su vínculo con el Rojo hasta el 2021 y, según Olé, en el nuevo arreglo se bajó considerablemente el número de su cláusula de salida de 2 millones de dólares a alrededor de 700 mil. Pero ese no sería el único motivo para hacer ilusionar a Gallardo: Independiente mantiene una deuda con River de 1 millón de dólares por el pase de Alexander Barboza. Sin embargo, en Avellaneda también le adeudan una cifra importante (1.8 millones) al América, que complica la resolución del futuro de Romero.

De destrabarse su situación y de ponerse de acuerdo ambos clubes argentinos, el atacante podrá negociar con River y cumplirle el deseo a Gallardo para reforzar un ataque que seguramente quedará aún más debilitado. ¿La tercera será la vencida?