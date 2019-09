Ni Messi ni su entorno se han reunido con el Inter Miami de Beckham

Según fuentes consultadas por Goal, no ha existido reunión alguna de los Messi con el club de la MLS

David Beckham quiere hacer un proyecto ambicioso en el Inter Miami, la franquicia de la que competirá a partir del año 2020. Y según la prensa inglesa, la guinda del proyecto pasa por Lionel Messi. Según desvela The Sun, el exfutbolista envió a Paul McDonough a Londres para una reunión con el padre del 10 del de cara a una futura incorporación del crack. Según ha podido saber Goal, fuentes cercanas al jugador desmienten todo tipo de contacto con Messi. Ni hubo reunión del padre de Lionel con los emisarios de la franquicia de Beckham, ni tienen previsto en el futuro que la haya.

Es cierto que Leo Messi y Luis Suárez son los dos grandes objetivos de mercado del Inter Miami, cuyo sueño pasa por ficharles para potenciar la MLS. Sin embargo, a pesar de que sí se han producido acercamientos hacia la figura del uruguayo, no se ha producido reunión alguna o contacto, directo o indirecto, con Messi o su entorno.

Desde que trascendió que Messi puede dejar el club azulgrana gratis al final de esta temporada, no paran de sucederse los rumores y presuntas ofertas para que abandone el club. A Beckham le encantaría contar con Messi, desde luego, pero a día de hoy y según varias fuentes han confirmado a Goal, no hay nada de nada con Messi. El argentino sigue centrado en el Barcelona, está ilusionado con la nueva temporada y quiere pelear por todos los títulos en juego. De hecho, ahora mismo no se plantea ningún cambio de aires, ni de equipo.