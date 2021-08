Noticia Goal: el Real Madrid pone a su ataque en el mercado

El inminente fichaje de Mbappé coloca a los delanteros, salvo Benzema y Vinicius, en el mercado. Se escuchan ofertas incluso por Asensio y Rodrygo.

Kylian Mbappé está al caer y entre las muchas consecuencias que eso conlleva destaca la situación en la delantera. El Real Madrid considera que hay un exceso de atacantes y se abre a escuchar ofertas por todos ellos a excepción de Benzema, indiscutible e intransferible, y Vinicius, una debilidad de Florentino Pérez.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

La dirección deportiva viene trabajando sin descanso durante este verano para reducir las fichas de la plantilla, un objetivo ahora muy encarrilado: a la espera de Mbappé, hay 24 plazas ocupadas (Ceballos aún no ha sido inscrito). Es por eso que sería aconsejable alguna marcha en lo que queda de ventana de traspasos, pese a que se ve muy complejo.

El artículo sigue a continuación

De Bale a Rodrygo

Los nombres señalados para ello son Mariano y Bale, pero ambos se han negado en rotundo a salir y se da por imposible; con el canterano hay un gran enfado por esa actitud, mantenida mercado tras mercado. Jovic prefiere seguir, pero tiene mercado y sería la opción más factible. Hazard no contempla otra cosa que continuar y en los despachos admiten que un escenario distinto no es viable económicamente.

Y, a causa de estas dificultades, se ha ampliado la categoría de transferibles a Asensio, hace no tanto uno de los indiscutibles por la planta noble, y Rodrygo, una de las apuestas jóvenes del club. El balear acabó la temporada pasada desencantado, relegado al banquillo por Zidane, su principal valedor. Ancelotti busca reinventarle con un cambio de posición, como ha explicado en rueda de prensa, retrasándole una línea.

El brasileño apareció en la pretemporada con un físico muy potenciado y en el Santiago Bernabéu le intuyen un buen futuro, pero el contexto actual ha provocado que no sea intocable. El ex del Santos quiere triunfar en el equipo de su infancia y su idea es no aceptar una cesión si la directiva se lo propone. Y una venta se antoja inviable, aunque interesados no faltarían.