Nóminas del Deportivo Cali vs. América de Cali, por la Liga BetPlay 2023 I: convocados, titulares y suplentes

El Diablo Rojo vallecaucano se enfrenta ante los Azucareros en el clásico de la décima fecha.

Será un clásico bastante atípico entre Deportivo Cali y América en Palmaseca, pues pasó un buen tiempo para ver a uno en lo más alto de la tabla y al otro en lo más bajo, con un fantasma del descenso rondando desde ya en las toldas verdes, pero sin duda, un clásico llamativo en esta jornada de la Liga BetPlay 2023.

El Diablo llega con aire en la camiseta tras la buena victoria sobre Junior que le permitió volver a liderar la tabla de posiciones. Por ahora, la duda pasa por Carlos Darwin Quintero que salió lesionado en ese juego, aunque él mismo manifestó que no parece ser algo de consideración. El resto de la nómina estaría disponible para que Guimaraes vaya por los tres puntos en condición de visitante.

El Azucarero llega en medio de una fuerte crisis de fútbol y resultados que lo han tenido en el fondo de la tabla desde hace meses y ante lo que parece, no hay una reacción, ni siquiera con un renombrado técnico al frente como lo es Jorge Luis Pinto. No se esperan grandes cambios respecto al equipo que cayó ante Santa Fe en Bogotá, en un Cali que está obligado a ganar para no generar más preocupación en su afición.

TITULARES DE CALI - AMÉRICA

América: Novoa; Arrieta, Córdoba, García, Velasco; Portilla, Leys; Sarmiento, Quintero; Ramos, Suárez.

Cali: Dawson; Gutiérrez, Riascos, Mera, Tello; Bustamante, Castro; Velasco, Arroyo, Mantilla; Viveros.

CUÁNDO Y DÓNDE ES CALI - AMÉRICA

PARTIDO Cali vs. América de Cali FECHA Domingo, 26 de marzo ESTADIO Palmaseca, Cali HORARIO 17:30

CONVOCADOS DEL CALI - AMÉRICA

Cali: Pendintes.

América: Pendientes.

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV

El partido tendrá lugar este domingo 26 de marzo de 2023 a las 17:30 hora colombiana.

ZONA CANAL HORARIO Colombia Win Sports + 17:30

Últimos partidos de América

PARTIDO TORNEO FECHA América 1-0 A. Petrolera Liga BetPlay 19/03/2023 América 2-0 Junior Liga BetPlay 23/03/2023

Próximos partidos de América

PARTIDO TORNEO FECHA HORARIO América vs. Jaguares Liga BetPlay 2/04/2023 16:00 Boyacá Chicó vs. América Liga BetPlay 9/04/2023 Por definir

Últimos partidos de Cali

PARTIDO TORNEO FECHA Pasto 2-1 Cali Liga BetPlay 18/03/2023 Santa Fe 3-0 Cali Liga BetPlay 22/03/2023

Próximos partidos de Cali