Nóminas de Venezuela vs. Chile: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Este martes 17 de noviembre la Selección chilena continúa su camino rumbo al Mundial de 2022. Por la cuarta fecha, el equipo de Reinaldo Rueda se traslada al Olímpico de Caracas para medir fuerzas con . Esto, luego de superar a Perú en el Estadio Nacional, gracias a un doblete de Arturo Vidal.

El equipo del técnico portugués José Peseiro llega a esta cita tras caer en su estreno ante en el Metropolitano Roberto Meléndez, y luego de perder de local frente a por 0-1, por lo que se posiciona en el penúltimo lugar solo superando a por diferencia de goles. La escuadra de Reinaldo Rueda, en tanto, saltará al terreno de juego tras escalar hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones con 4 puntos.

En la convocatoria de José Peseiro destaca la incorporación de cinco jugadores que se desempeñan en el fútbol local: Jean Franco Fuentes (Deportivo La Guaira), Oscar Conde (Academia Puerto Cabello), Christian Larotonda (Metropolitanos FC), Anderson Contreras (Caracas FC) y Cristian Rivas (Estudiantes de Mérida). Además, destaca la ratificación de Salomón Rondón, máximo goleador de la Vinotinto con 30 goles, después de que se perdiera los choque con Colombia y Paraguay por la negativa de su club, el Dalian Pro chino.

Arqueros: Wuilker Faríñez (Lens, ), Joel Graterol ( , Colombia) y José Contreras (Dvo Táchira).

Defensas: Alexander González (FC Dinamo, Rumania), Jean Franco Fuentes (Dvo La Guaira), Jhon Chancellor (Brescia, ), Luis Mago ( , Chile), Oscar Conde (Academia Puerto Cabello), Roberto Rosales (CD , ), Rolf Feltscher ( , EEUU), Wilker Ángel (Ajmat Groszny, ) y Yordan Osorio ( , Italia).

