"No me vendan que este River es el gran equipo de la historia"

Un exfutbolista que fue multicampeón con Boca opinó acerca del conjunto de Gallardo. También fue crítico con el Xeneize.

Bicampeón de la y campeón de la , entre otros títulos, Cristian Traverso es palabra autorizada a la hora de hablar de Boca. El exdefensor habló sin filtro del equipo que conduce Gustavo Alfaro y también se animó a criticar al River de Marcelo Gallardo.

"No me entra en la cabeza que Boca no gane la Libertadores", arrancó el exjugador surgido de , en declaraciones a Radio Mitre, y en la misma línea agregó: "En doce años hizo 90 incorporaciones y no la ganó. Del segundo nadie se acuerda".



Por otra parte, a pesar de asegurar que "Alfaro no era el perfil de técnico para Boca", dijo que el Xeneize "puede eliminar a River en la semifinal de la Libertadores" si se llegara a producir ese cruce. "No me vendan que este equipo de Gallardo es el gran equipo de la historia, está jugando mal", manifestó.

Continuando con el análisis del equipo de Alfaro, expresó: "Boca no convence, pero gana. Juega bien 15 minutos y después es riesgoso para sí mismo todo el partido".

Y por último, acerca de las salidas de Darío Benedetto y Nahitan Nández, indicó: "Yo me hubiese quedado hasta diciembre, lo demás es especular".