Nicolás Castillo podría estar un año alejado de las canchas

Continúa el calvario de Nicolás Castillo en . Luego de abandonar el hospital, tras ser operado por una ruptura del tendón del recto femoral y por una trombosis, la recuperación del atacante del América podría tardar más de lo esperado.

Y es que según aseguró el diario deportivo Récord en su portada, el chileno podría estar un año alejado de las canchas. El citado medio informó, de acuerdo a fuentes cercanas, que los médicos del cuadro azteca, en conjunto con un grupo de especialistas, visualizan este período debido a que tendrá que estar nueve meses con anticoagulantes, mismo tiempo que no podrá realizar actividad deportiva.

"Después de dicho periodo, se vislumbra que Nico se someta a un plan de trabajo especial para la recuperación de masa muscular y acondicionamiento físico, ya que ante la inactividad a la que tendrá que someterse deberá empezar de cero", consignan.

En las Águilas están conscientes de la situación y por eso tienen contemplado que recién en 2021 vuelva a la competición. "Los altos mandos de América saben que la prioridad era salvarle la vida a Castillo, por lo que el club está consciente de que le restan dos años de contrato y le apoyará durante todo el proceso de recuperación del sudamericano donde inclusive le pagarán el 100 por ciento de su sueldo aunque no tenga actividad dentro del terreno de juego", se añade en la publicación.

De confirmarse esta situación, el formado en -que durante la temporada pasada solo jugó 365 minutos en la , marcando cuatro goles- se perderá lo que resta del Torneo Clausura y todo el Apertura 2020, además de la con la Selección chilena.

#HoyEnTuRÉCORD #Portada 🦅 La rehabilitación de Nico Castillo será más complicada de lo pensado: su doctora estima al menos nueve meses con anticoagulantes, sin entrenar; en América consideran 12 meses si no hay complicaciones https://t.co/yTPDYvUZoW pic.twitter.com/cXncyTIlR6

"No sé lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca". 🤳



El mensaje de 'Nico' Castillo tras su cirugía...



📹 (Vía: castillo30__) pic.twitter.com/AjZbenpYrF