Newcastle vs. Manchester City, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los actuales campeones de la Carabao Cup, Newcastle United, se enfrentan a los aspirantes al título de la Premier League, Manchester City, en la primera de dos semifinales para ver quién llegará a la final de la EFL Cup.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Newcastle United vs Manchester City, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Newcastle vs Manchester City, Carabao Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Newcastle vs Manchester City

Carabao Cup - EFL Cup St James' Park

El partido se disputa este martes 13 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio St. James Park.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Los aficionados del Newcastle recordarán con cariño la final de la Copa de la Liga de la EFL 2024-25, donde su equipo venció al Liverpool para poner fin a la sequía de trofeos de 70 años del club geordie. El equipo de Eddie Howe tiene un impresionante récord reciente en casa contra el City, ganando dos veces, empatando una y perdiendo una en los últimos cuatro enfrentamientos. El Newcastle ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y actualmente está invicto en 13 salidas en St James' Park, con 10 victorias y tres empates. El hombre peligroso Harvey Barnes lleva cuatro goles en sus últimas dos apariciones con el Newcastle y debería comenzar en el ataque junto a Nick Woltemade, Yoane Wissa y Anthony Gordon.

Getty Images

El City también está en una racha decente sin derrotas, sin haber probado la derrota en sus últimos 12 partidos, pero tres empates consecutivos en la Premier League los dejan seis puntos detrás del líder Arsenal, por lo que tendrán una motivación extra para ganar la Copa de la Liga, un trofeo que no han ganado desde 2020-21. Sorprendentemente, Erling Haaland no estuvo en el marcador en la goleada 10-1 del City sobre el Exeter en la tercera ronda de la FA Cup, pero el total del noruego para la temporada sigue siendo de 26 goles en 28 apariciones en todas las competiciones.

Getty Images

Noticias de lesiones y equipo

Dan Burn, Emil Krafth, Fabian Schar, Jamaal Lascelles y William Osula están todos indisponibles para los anfitriones debido a problemas de lesiones, mientras que Anthony Elanga es duda.

El Man City no cuenta con el sexteto lesionado John Stones, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Savinho y Oscar Bobb.

Noticias del equipo y plantillas

Newcastle contra Manchester City alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager E. Howe Alineación probable Suplentes Manager P. Guardiola

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Récord Cara a Cara

Clasificaciones