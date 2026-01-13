Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Carabao Cup
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoManchester City
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido en streaming con NORDVPN

Newcastle vs. Manchester City, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Carabao Cup entre Newcastle United y Manchester City, así como el horario de inicio y noticias del equipo.

Los actuales campeones de la Carabao Cup, Newcastle United, se enfrentan a los aspirantes al título de la Premier League, Manchester City, en la primera de dos semifinales para ver quién llegará a la final de la EFL Cup. 

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Newcastle United vs Manchester City, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Newcastle vs Manchester City, Carabao Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Newcastle vs Manchester City

crest
Carabao Cup - EFL Cup
St James' Park

El partido se disputa este martes 13 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio St. James Park.

  • México: 14:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Los aficionados del Newcastle recordarán con cariño la final de la Copa de la Liga de la EFL 2024-25, donde su equipo venció al Liverpool para poner fin a la sequía de trofeos de 70 años del club geordie. El equipo de Eddie Howe tiene un impresionante récord reciente en casa contra el City, ganando dos veces, empatando una y perdiendo una en los últimos cuatro enfrentamientos. El Newcastle ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y actualmente está invicto en 13 salidas en St James' Park, con 10 victorias y tres empates. El hombre peligroso Harvey Barnes lleva cuatro goles en sus últimas dos apariciones con el Newcastle y debería comenzar en el ataque junto a Nick Woltemade, Yoane Wissa y Anthony Gordon. 

Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images

El City también está en una racha decente sin derrotas, sin haber probado la derrota en sus últimos 12 partidos, pero tres empates consecutivos en la Premier League los dejan seis puntos detrás del líder Arsenal, por lo que tendrán una motivación extra para ganar la Copa de la Liga, un trofeo que no han ganado desde 2020-21. Sorprendentemente, Erling Haaland no estuvo en el marcador en la goleada 10-1 del City sobre el Exeter en la tercera ronda de la FA Cup, pero el total del noruego para la temporada sigue siendo de 26 goles en 28 apariciones en todas las competiciones. 

Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images

Noticias de lesiones y equipo

Dan Burn, Emil Krafth, Fabian Schar, Jamaal Lascelles y William Osula están todos indisponibles para los anfitriones debido a problemas de lesiones, mientras que Anthony Elanga es duda.

El Man City no cuenta con el sexteto lesionado John Stones, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Savinho y Oscar Bobb.

Noticias del equipo y plantillas

Newcastle contra Manchester City alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • E. Howe

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

NEW
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Récord Cara a Cara

NEW

Últimos partidos

MCI

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

5

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificaciones

0