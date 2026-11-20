Newcastle United vs Arsenal: datos del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

El líder pone a prueba al Newcastle en Tyneside en el regreso de Bruno Guimarães

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El Newcastle United recibe al Arsenal en St. James' Park en un partido de la Premier League que enfrenta al líder con un equipo que busca regularidad tras una difícil racha de resultados. El encuentro tendrá además una intensa carga emocional: el antiguo referente del Newcastle Bruno Guimarães regresa a Tyneside con la camiseta del Arsenal por primera vez desde su traspaso en verano. Le espera un ambiente hostil, con una afición deseosa de desestabilizar a los campeones.

El Arsenal llega como el mejor equipo de la competición, en el primer puesto de la tabla y con una buena dinámica tras el parón de selecciones. La plantilla de Mikel Arteta ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con las victorias a domicilio ante el Liverpool y el Slavia de Praga entre los resultados más destacados.

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La trayectoria reciente del Newcastle es muy distinta. El equipo de Matthias Jaissle solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos de liga, una racha en la que ha perdido contra el Everton y el Aston Villa. El Newcastle necesitará mejorar considerablemente para contener a un Arsenal que funciona a un gran nivel.

La ausencia de Bukayo Saka será un factor importante para el Arsenal. El extremo ha sido una pieza clave de su juego ofensivo, y su baja pondrá a prueba las alternativas de Arteta en el último tercio del campo. La lesión de William Saliba añade otra preocupación defensiva para los visitantes.

El Newcastle no podrá contar con Ewen Jaouen ni con Joelinton, aunque el regreso tras el parón de selecciones también trae sus propias complicaciones. Lewis Hall, que brilló con Inglaterra durante la ventana de la Liga de Naciones, vuelve a su club en un gran momento de forma y se espera que aporte amplitud y energía por la izquierda.

Diciembre trae un calendario apretado para ambos clubes. El Arsenal se enfrentará al Real Madrid en la Champions League el 9 de diciembre, mientras que el Newcastle recibirá al Manchester United el 2 de diciembre. Por ello, este encuentro será un momento clave en el calendario de comienzos de invierno.

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