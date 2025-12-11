New Orleans Saints vs Carolina Panthers: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Carolina Panthers salen de su semana de descanso renovados y listos para un enfrentamiento divisional en la carretera contra los New Orleans Saints en la Semana 15.

Carolina llegó al descanso con impulso después de vencer a los Rams 31-28, y las casas de apuestas los tienen como ligeros favoritos fuera de casa este domingo. Por otro lado, New Orleans también siente un poco de chispa, habiendo escapado de Tampa Bay con una victoria de 24-20, su segundo triunfo en sus últimos cuatro enfrentamientos.

Este es el segundo choque de la temporada entre los rivales del NFC Sur. Los Saints reclamaron el primer encuentro, un duro 17-7 en Charlotte el 9 de noviembre.

¿Podrá Carolina cambiar la narrativa, o completará New Orleans la barrida de la temporada?

Horario de inicio: New Orleans Saints vs Carolina Panthers

Los Carolina Panthers y New Orleans Saints juegan el domingo 14 de diciembre en el Caesars Superdome en un partido del calendario de la Semana 15 de la NFL, comenzando a las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Noticias del equipo New Orleans Saints

Cayeron ante los New Orleans Saints en Charlotte a principios de noviembre, aunque una victoria este fin de semana colocaría a Carolina como único líder de la división. ¿La motivación? Muy alta.

New Orleans viene de una victoria dura como visitante, un triunfo 24-20 sobre los Tampa Bay Buccaneers, que esencialmente cancela la derrota anterior de Carolina en la clasificación. Y ten por seguro que Kellen Moore y su equipo no desearían nada más que jugar como spoilers al final de la temporada y derribar a cada rival divisional de su pedestal.

Una chispa importante para los Saints ha sido Tyler Shough, quien ha inyectado algo de la vitalidad que tanto necesitaba su ofensiva. No se lució por aire en Tampa con 144 yardas y una intercepción, pero lastimó a los Bucs de otras maneras, corriendo para 55 yardas e ingresando en la zona de anotación en dos ocasiones. Devin Neal proporcionó el golpe complementario, sumando 70 yardas y una anotación por tierra.

Getty Images

Noticias del equipo Carolina Panthers

Los Carolina Panthers podrían tener una de las ofensivas más desordenadas y volátiles de la liga, pero de alguna manera todavía están por encima del agua y, asombrosamente, muy vivos en la carrera por el título de la NFC Sur. Hace solo dos semanas, este mismo grupo inconsistente sorprendió a la liga al derrotar a los poderosos Los Angeles Rams, 31-28.

Bryce Young tuvo una de sus actuaciones más limpias de la temporada, lanzando tres touchdowns y acumulando 206 yardas sin entregar el balón, mientras que el juego terrestre de Carolina se abrió camino con 164 yardas por tierra.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Saints vs Panthers en EE. UU.

Los Saints se enfrentan a los Panthers en la Semana 15 de la temporada 2025 de la NFL, que se transmitirá en vivo a nivel nacional por FOX. Los aficionados pueden ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Saints vs Panthers en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE. UU. que desean mantenerse conectados a la acción,NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 encuentros de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Saints vs Panthers

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de las categorías, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando los $10,406 para los mejores asientos.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para juegos de la NFL.

Saints vs Panthers Fantasy Football

Bryce Young no lanzó mucho, pero hizo que sus intentos limitados contaran, con aproximadamente el 20 por ciento de sus completaciones convirtiéndose en touchdowns, incluyendo el pase decisivo a Tetairoa McMillan que finalmente selló la victoria. Ha sido un año de altibajos para el joven mariscal de campo, sin embargo, sus estadísticas cuentan una historia clara: ha rendido notablemente mejor en su campo que fuera de casa.

Mientras tanto, el backfield de los Panthers sigue cambiando. Durante el último mes, Rico Dowdle no ha superado la posición RB14 en las clasificaciones semanales de fantasía, y desde que Chuba Hubbard regresó en la Semana 7, Dowdle ha registrado solo una actuación de RB1. Con la última gran actuación de Hubbard, hay una verdadera posibilidad de que esto vuelva a ser una carga de trabajo que se divida al 50/50, una fórmula que ciertamente funcionó para Carolina en su salida más reciente.

Hubbard superó a Dowdle en todas las fases, corriendo entre los tackles, atrapando desde el backfield y manejando yardas difíciles. Todos los indicios apuntan a que se está formando nuevamente un verdadero comité, pero Hubbard claramente tiene valor de RB2/flex de cara al futuro.

En la otra línea de banda, el novato Tyler Shough anotó los dos primeros touchdowns por tierra de su joven carrera, liberándose para marcar desde 13 y 34 yardas después del medio tiempo. Sus números de pase no fueron impresionantes, pero estabilizó lo suficiente la ofensiva para guiar a Nueva Orleans a su tercera victoria de la temporada. Lo próximo para Shough y los Saints: un enfrentamiento en la Semana 15 contra Carolina.

En cuanto a Devin Neal, actualmente está lidiando con un problema abdominal y tuvo una participación limitada en la práctica del miércoles. Aun así, las primeras señales sugieren que está en camino a jugar en la Semana 15. Si Alvin Kamara (rodilla/tobillo) queda fuera, se espera que Neal asuma una carga de trabajo considerable contra los Panthers.

Predicciones del Partido Saints vs Panthers

Carolina no se pareció en nada a sí mismo en ese primer enfrentamiento, pero esta versión de los Panthers parece mucho más estable y afinada. Los Saints ciertamente han recibido un impulso de Tyler Shough, aunque los oponentes ahora tienen más filmaciones para analizar y más tendencias para explotar. Una cosa que parece casi escrita en piedra es el under. Un total de 40.5 puntos parece demasiado ambicioso. Su reunión anterior produjo solo 21 puntos, y las circunstancias apuntan a otra batalla de menor puntuación. Los Panthers tuvieron un fin de semana libre para reagruparse y perfeccionar el plan de juego, mientras que Nueva Orleans finalmente regresa a casa después de un arduo tramo de partidos fuera, donde su defensa suele endurecerse rutinariamente.

Cuando estos equipos se enfrentaron hace un mes, los Saints anularon por completo el juego terrestre de Carolina, limitándolos a unos míseros 3.2 yardas por intento, y pusieron toda la carga sobre los hombros de Bryce Young. No pudo descifrar el código. Pero la versión reciente del joven mariscal de campo se ha mostrado mucho más serena, y Dave Canales debería tener un plan más profundo y pulido para lo que Nueva Orleans decida lanzar contra él. Por otro lado, es difícil imaginar que el novato Tyler Shough replique la actuación casi perfecta que ofreció contra Carolina la primera vez (rating de 128.9, línea limpia de 2-0 TD/INT, 10.4 yardas por intento). Las probabilidades de que los vuelva a fulminar parecen escasas.

Probabilidades de Apuestas Saints vs Panthers

Despliegue

Panthers -2.5 (-110)

Saints +2.5 (-110)

Moneyline

Panthers: -140

Saints: +120

Total

40.5 (Más de -110/Menos de -110)