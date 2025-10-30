New England Patriots vs Atlanta Falcons: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los New England Patriots buscarán mantener su impulso cuando reciban a los Atlanta Falcons en el Gillette Stadium para un enfrentamiento de la Semana 9 el domingo por la tarde.

Después de un inicio tambaleante que los vio perder dos de sus primeros tres encuentros, New England ha dado un giro impresionante, hilvanando cinco victorias consecutivas para reclamar el primer lugar en el AFC Este. Los Patriots mejoraron a 6-2 en la temporada con una contundente victoria 32-13 sobre los Cleveland Browns el fin de semana pasado, demostrando tanto equilibrio ofensivo como disciplina defensiva.

Por otro lado, los Falcons han luchado por mantener la consistencia. Tras una sorprendente victoria inesperada sobre los Buffalo Bills, Atlanta ha tropezado con derrotas consecutivas, incluyendo una derrota 34-10 a manos de los Miami Dolphins. Ahora con un 3-4, los Falcons estarán ansiosos por detener la racha negativa, aunque hacerlo contra un equipo de los Patriots en racha caliente y de visitante no será tarea fácil.

Hora de inicio: New England Patriots vs Atlanta Falcons

Los Patriots y los Falcons se encontrarán en la Semana 9 de la temporada de la NFL en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, el domingo 2 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET.

Noticias del equipo New England Patriots

La historia de lesiones más notable para los Pats es que Rhamondre Stevenson no participó en la sesión del miércoles debido a un problema en el dedo del pie. Varios otros jugadores tuvieron participación limitada, pero la ausencia de Stevenson es el titular mientras los Patriots intentan estabilizar su ofensiva.

Drake Maye ha estado en llamas, completando el 75.2 por ciento de sus pases para 2,026 yardas, 15 touchdowns y solo tres intercepciones. Su química con Stefon Diggs y Kayshon Boutte ha sido eléctrica, con el dúo acumulando un total combinado de 901 yardas y seis anotaciones. El ala cerrada Hunter Henry sigue siendo una válvula de seguridad confiable con 25 recepciones.

Por tierra, los Patriots están promediando 112.6 yardas por juego, con Stevenson liderando con 279 yardas y tres touchdowns. La defensa también ha sido sólida como una roca, manteniendo a los oponentes con solo 18.3 puntos y 300.4 yardas por partido. Robert Spillane ancla al grupo con 67 tacleadas, mientras que Harold Landry III y Marcus Jones han sido creadores de jugadas con 5.5 capturas y dos intercepciones, respectivamente.

Informe de lesiones de los Patriots : Kyle Dugger – cuestionable, Khyiris Tonga – cuestionable

Getty Images

Noticias del equipo Atlanta Falcons

El entrenador en jefe de los Atlanta Falcons, Raheem Morris, señaló el miércoles que tanto Michael Penix Jr. (rodilla) como Drake London (cadera) estuvieron presentes y activos con el equipo, asistiendo a las reuniones, participando en los recorridos y en la práctica bajo techo. Ambos jugadores todavía están oficialmente día a día, pero el tono fue notablemente más optimista que la semana pasada. Ambos fueron listados como limitados en el informe de lesiones del miércoles.

Morris también mencionó que deberíamos ver más a Penix trabajando con la ofensiva del primer equipo esta semana, después de que Kirk Cousins manejara la mayoría de esas repeticiones antes de la Semana 8. El propio Penix dijo después del entrenamiento que se "sentía bien", lo cual es una fuerte señal de que está mejorando.

En el lado defensivo, hay esperanza de que Jalon Walker vuelva a estar en juego después de haber perdido tiempo, y, curiosamente, puede que pase más tiempo como apoyador interno cuando regrese. Sin embargo, la aparición de Jessie Bates III con un problema de rodilla es algo a tener en cuenta, dado lo vital que es para la secundaria de los Falcons.

El tackle Storm Norton también parece estar en camino de regresar esta semana.

Penix Jr. ha sido constante bajo el centro para Atlanta, completando el 61 por ciento de sus lanzamientos para 1,409 yardas con cinco touchdowns y tres intercepciones. En el juego aéreo, Bijan Robinson y Drake London han sido los objetivos preferidos, combinándose para 882 yardas y cuatro anotaciones, mientras que el ala cerrada Kyle Pitts continúa siendo una opción confiable con 39 recepciones en el año.

En el terreno, los Falcons están generando 123.3 yardas por partido, liderados por las 549 yardas y un par de touchdowns de Robinson. Defensivamente, Atlanta ha sido respetable, permitiendo 22 puntos y 275.6 yardas por encuentro. El apoyador Kaden Elliss lidera la unidad con 48 tacleadas, mientras que Zach Harrison y Xavier Watts han contribuido con 3.5 capturas y dos intercepciones respectivamente.

Reporte de Lesiones de los Falcons: Tyrone Wheatley Jr. – IR , Jalon Walker – cuestionable , Zach Harrison – cuestionable , Billy Bowman Jr. – cuestionable , Jessie Bates III – cuestionable , Drake London – cuestionable , Michael Penix Jr. – cuestionable

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Patriots vs Falcons en EE. UU.

El juego de Patriots vs Falcons en la Semana 9 de la temporada 2025 de la NFL será transmitido en vivo a nivel nacional por CBS. Los aficionados pueden seguir la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!) y Paramount+.

Más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Patriots vs Falcons en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 encuentros de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto todo el año.

Para eludir las restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una red privada virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Patriots vs Falcons

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios ascienden a través de las categorías — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, llegando hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Patriots vs Falcons Fantasy Football

Drake Maye (21.1 puntos proyectados) continuó su ardiente segunda temporada el domingo. Notamos la semana pasada que enfrentar la defensa de Cleveland sería su tarea más difícil hasta ahora, y respondió al desafío, terminando como el QB2 (26.3 puntos) en la Semana 8.

Ahora ha estado entre los 10 mejores en su posición en seis de sus últimas siete presentaciones. La revelación ya no es una historia — es la expectativa.

Hay una confianza cautelosa pero constante en Rhamondre Stevenson (8.9 puntos proyectados) como un RB2 marginal o flex esta semana. Todavía es el titular en Nueva Inglaterra, pero la producción simplemente no ha destacado. Una línea ofensiva inestable, la creciente participación de TreVeyon Henderson y la propia inconsistencia de Stevenson han mantenido su potencial bajo.

Mientras tanto, Stefon Diggs (7.7 puntos proyectados) se ha convertido más en una opción secundaria en esta ofensiva de los Patriots, lo que lo hace dependiente de touchdowns y difícil de confiar como titular de WR semanal.

Michael Penix (13.5 puntos proyectados) se perdió el último juego con una contusión ósea, pero irónicamente, el desempeño de Kirk Cousins sólo reforzó el control de Penix sobre el puesto de QB en el futuro.

Su segunda temporada ha presentado algunos aspectos positivos, 7.2 yardas por intento, un 1.5% de tasa de intercepciones y un 4.4% de tasa de capturas, todas marcas de eficiencia sólidas. No está llevando la ofensiva, pero está jugando bien aprovechando el juego terrestre y evitando errores costosos.

Y luego tenemos a Bijan Robinson (15.7 puntos proyectados). Proyectado para 136 yardas y se llevó 48: el resultado más "fantasy football" imaginable. Atlanta en su conjunto fue... bueno... algo mejor dejado en el espejo retrovisor.

Drake London (9.9 puntos proyectados) se perdió la Semana 8 por un problema de cadera, pero regresó como participante limitado en la práctica del miércoles. Está encaminándose a jugar en la Semana 9, pero los gerentes de fantasía deberían seguir monitoreando los informes: aún hay algo de incertidumbre de cara al fin de semana.

Predicciones del juego Patriots vs Falcons

La mejor oportunidad de los Atlanta Falcons para obtener victorias esta temporada ha sido a través de un juego terrestre dominante que controla el reloj y una defensa que prospera al presionar. Sin embargo, esa fórmula podría encontrar un obstáculo en la Semana 9. Los New England Patriots cuentan con una de las defensas contra la carrera más férreas de la liga, permitiendo solo 76 yardas terrestres por partido y solo 3.5 yardas por acarreo. Para empeorar las cosas para Atlanta, el mariscal de campo novato Drake Maye ha estado destrozando defensas con muchas cargas con aplomo y precisión.

A menos que los Falcons encuentren una nueva estrategia en su plan de juego, el enfrentamiento del domingo podría escaparse rápidamente. Se espera que New England exponga una vez más las limitaciones de Atlanta, entregando a los Falcons su tercera derrota consecutiva y alejando aún más aquellos sueños de playoffs al inicio de la temporada.

Probabilidades de Apuestas Patriots vs Falcons

Spread

Falcons +5.5 (-110)

Patriots -5.5 (-110)

Línea de Dinero

Falcons: +210

Patriots: -258

Total

44.5 (Más de -105/Menos de -115)