Napoli vs. Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La atracción principal de la decimocuarta jornada de la Serie A es, sin duda, el enfrentamiento entre Nápoles y Juventus.

El gran ex Luciano Spalletti, protagonista en 2022/2023 gracias a la victoria de un Scudetto que a la sombra del Vesubio llevaba 33 años ausente, regresa por primera vez en su carrera al estadio Diego Armando Maradona como rival después de haber estado sentado durante 2 temporadas en el banquillo azzurro.

La reunión entre el técnico y el equipo de Conte pone en juego puntos muy importantes en la lucha por la cima, con los bianconeri llamados a no equivocarse para acercarse al tren de cabeza y evitar pasos en falso para no perder contacto con los campeones de Italia, el Milan, el Inter y la Roma.

A continuación, toda la información sobre Nápoles-Juve, incluidas las relativas al canal de televisión del partido y dónde poder verlo en directo en streaming.

Cómo ver Napoli vs Juventus, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Si te encuentras en el extranjero, podrías necesitar utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu habitual servicio de streaming. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de cuál VPN utilizar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

Napoli-Juventus: hora de inicio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

El partido se disputa este domingo 7 de diciembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 13:45 horas

13:45 horas Argentina: 16:45 horas

16:45 horas Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

SSC Nápoles contra Juventus alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager A. Conte Alineación probable Suplentes Manager L. Spalletti

Noticias sobre el Nápoles

Nápoles con la manta muy corta en el centro del campo: después de Anguissa, De Bruyne y Gilmour, también se volvió a lesionar Lobotka, quien se perderá el partido contra la Juve por un problema muscular. Siguen lesionados, además, los otros lesionados Gutiérrez, Lukaku y Meret.

Noticias sobre la Juventus

Ausencias importantes también en casa Juve: Gatti y Vlahovic operados, además están lesionados Bremer, Milik, Perin, Pinsoglio y Rugani.

Forma

Después del descanso fue otro Nápoles, capaz de ganar 4 partidos consecutivos entre campeonato, Liga de Campeones y Copa Italia: derrotando en orden a Atalanta, Qarabag, Roma y - aunque por penales - Cagliari.

La Juventus, en cambio, desde la llegada de Spalletti no ha perdido nunca: 4 éxitos y 3 empates en 7 partidos, en los cuales se incluyen las últimas 3 victorias consecutivas contra Bodo/Glimt, Cagliari y Udinese.

Partidos entre los dos equipos

Los precedentes entre Nápoles y Juve resultan en 184, repartidos en 6 competiciones: hasta ahora el balance sonríe a la Signora, victoriosa 85 veces contra los 48 éxitos de los azzurri. Los empates, en cambio, son 51.

Clasificación

El Nápoles, al comienzo de la decimocuarta jornada de la Serie A, ocupa el primer lugar en la clasificación junto con el Milan con 28 puntos, mientras que la Juventus es séptima con 23.