Napoli vs. Fiorentina, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El campeonato de la Serie A entra cada vez más en el meollo del asunto: ya sea en la carrera por el título, por un lugar en las competiciones europeas o para no descender, cada partido comienza a tener un peso específico decididamente importante.

Entre los partidos de la vigésima tercera jornada de campeonato está también Napoli-Fiorentina, un partido de gran significado para ambos equipos llamados a reaccionar para intentar dejar atrás el momento difícil.

En GOAL todas las informaciones sobre Napoli-Fiorentina, desde las formaciones y las últimas sobre quién juega, hasta cómo ver el partido en directo por televisión y streaming.

Cómo ver Napoli vs Fiorentina, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Napoli-Fiorentina: hora de inicio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

El partido se disputa este sábado 31 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Diego Armando Maradona.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Napoli

Antonio Conte todavía tiene que lidiar con una enfermería llena: Milinkovic-Savic sigue fuera por la elongación en el bíceps femoral, en la portería estará nuevamente Meret. Confirmaciones para el bloque defensivo, en el frente Vergara y Elmas actuarán detrás del único delantero Hojlund.

Noticias sobre la Fiorentina

Emergencia ataque en casa Viola, con Vanoli que además de Piccoli - salió del partido de Coppa Italia con un problema muscular - corre el riesgo de tener que renunciar nuevamente a Kean, no en su mejor condición. En el mediocampo hay un enfrentamiento entre Ndour y Bresciannini.

LAS PROBABLES FORMACIONES

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Solomon, Gudmundsson, Harrison. Entrenador: Vanoli

Forma

Momento muy delicado para el Napoli de Antonio Conte, ko en el último turno de campeonato contra la Juventus y eliminado de la Liga de Campeones. Los azzurri están llamados inmediatamente a reaccionar para tratar de recuperar terreno en la clasificación.

Pesante ko en el último turno de Serie A también para la Fiorentina, que fue derrotada en casa por el Cagliari por 2-1.

Partidos entre los dos equipos

Son 176 los precedentes en partidos oficiales entre Napoli y Fiorentina, con el balance ligeramente a favor de los azzurri que han ganado en 65 ocasiones, 51 fueron empates, mientras que son 60 los éxitos de la Fiorentina.

Clasificación

En el campeonato de la Serie A, el Napoli ocupa el cuarto lugar con 43 puntos, mientras que la Fiorentina está en el tercer lugar desde el fondo con 17 puntos obtenidos.