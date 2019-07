"¿Nápoles o Atlético? James ya conoce Madrid y tiene casa..."

El padrastro del colombiano Juan Carlos Restrepo analiza el futuro del colombiano del Real Madrid y no descarta ni a Simeone ni a Ancelotti para el 10

James Rodríguez está viviendo sus últimos días como jugador del . Sin embargo, no está claro aún cuál será su destino final. El Nápoles está en la pole position, y es el único que se ha dirigido al Real Madrid hasta el momento. Pero desde el entorno del jugador vacilan con la posibilidad de que pueda quedarse en el Atlético, que es un club que estaría encantado de poder contar con el colombiano. Es una opción muy complicada después de que el Real Madrid ya haya vendido a Marcos Llorente al Atlético este verano, pero en declaraciones a El Larguero, el padrastro del jugador, Juan Carlos Restrepo, se negó este martes a cerrar la puerta del Wanda Metropolitano para el talentoso mediocampista cafetero.

"No tengo argumentos para decirte si está más cerca del Nápoles o del Atlético. James ya conoce Madrid, y tiene su casa en , ese sería mi argumento, que no tiene que ver con opinión de James", explicaba en el porgrama de radio.

"Uno debe estar donde quieren que esté y en el momento que lo quieren. Es muy positivo que técnicos de una gran categoría y que han ganado todo en el contexto del fútbol, no solamente en España o , sino en competiciones mundiales, se fijen en su talento y en su virtud. Si yo fuera él, iría donde me quisieran tener y si el técnico, llámese Ancelotti o el 'Cholo' Simeone quieren contar con él, creo que James estaría muy contento de participar de cualquiera de ellos", añadía Juan Carlos Restrepo, dejando las dos puertas igual de abiertas para el colombiano.

Asimismo, inconscientemente, la posibilidad que cerró fue la de quedarse en el Real Madrid. Aunque ya se conocía. "No podría decir que Zidane no le ha tratado con cariño, seguramente los gustos deportivos del señor Zidane no son del agrado de las condiciones que James puede ofrecer. Cuando Zidane dirigió al Real Madrid, James, siendo el volante de menos participación fue el mejor asistidor y el volante de mayores valoraciones promedio", explicaba Juan Carlos Restrepo.