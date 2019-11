¿Nández vuelve a Boca?

A pocos meses de haber emigrado a la Serie A, existe la posibilidad de que el mediocampista uruguayo retorne al Xeneize en enero del 2020.

Hace menos de cuatro meses, cuando se confirmó su traspaso de Boca al a cambio de 20 millones de dólares, Nahitan Nández dejó la puerta abierta para un posible regreso a futuro: "Me cuesta irme porque he pasado muy lindos momentos acá. Creo que es 'hasta pronto' y si Dios quiere por qué no volver en algún momento". Lo que nadie imaginaría en ese entonces es que su vuelta se podría producir tan pronto.

Según informó TyC Sports, el mediocampista de 23 años está en conflicto con el club de la Serier A por irregularidades e incumplimientos en su contrato, por lo que podría pedir la libertad de acción y continuar su carrera en otro equipo a partir de enero del 2020.

Aunque desde Boca aseguran que todavía no hubo ningún tipo de contacto con el jugador ni se inició ninguna gestión, lo cierto es que, si no se resuelve su situación en , el volante de la Selección uruguaya vería con muy buenos ojos retonar al Xeneize, de donde se fue tras disputar los octavos de final de la ante Athletico Paranaense.

Más allá del deseo de Nández, lo cierto es que hasta que no se definan las nuevas autoridades del club y, principalmente, la continuidad o no de Gustavo Alfaro, no se tomarán decisiones respecto al armado del plantel.