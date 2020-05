Nahuel Guzmán: 'Me obligaron a participar en la eLiga MX'

El portero de Tigres sentenció que lo presionaron para representar a su equipo en el torneo virtual.

Los equipos del futbol mexicano tuvieron que decidir rápidamente qué jugadores los representarían en la eLiga MX. Sin embargo, hay quienes no querían participar en el torneo, pero que fueron presionados para hacerlo.

Uno de ellos es Nahuel Guzmán, portero de Tigres, quien reveló que estaba renuente a jugar el torneo de FIFA 20. De acuerdo con el guardameta, no fue del todo su decisión y sí de factores extrenos.

"Decidí participar porque me obligaron, no hubo mucha elección, hubo presión de parte de los organizadores y creo que en lo personal era un desafío lindo, no soy un profesional de los videojuegos, tuve mi primera consola de grande a los 30 años, me la regaló mi esposa. Tengo entendido que a Paco Venegas y Julián Quiñones los eligieron por sus cualidades", sentenció para Notimex.

Nahuel perdió los primeros dos encuentros en los que se presentó en la eLiga MX y solamente Venegas ha sacado la casta por parte de los Felinos. Sin embargo, Guzmán no reveló las causas por las cuales lo presionaron para ser uno de los tres representantes del club de la UANL.