Municipal Limeño siguiendo los pasos del Santa Tecla

Los cucheros también desean bajar los costos de su plantel.

Municipal Limeño quiere tener buenos jugadores, pero también que estos no cobren mucho, con el fin de que su plantilla no sea tan costosa, una situación que además realizará Santa Tecla para el torneo Apertura 2020.

Samuel Gálvez, presidente cuchero, comentó al respecto: “La situación económica se va poner delicada. La parte comercial se va a ver reducida, por lo que no vamos a buscar jugadores cuando la economía no está para eso. No podemos estar ofreciendo algo que no podemos pagar”.

El también presidente de la Primera División, agregó: “No tenemos empresas que nos ayuden en Santa Rosa de Lima, para mantener al equipo. Entonces, tenemos que buscar la forma cómo tener una planilla con la que el equipo logre salir adelante”.