Mudo Aguirre reconoce que ha existido interés de equipos europeos

El delantero de Santos Laguna afirma que su nombre ha sonado en algunos clubes, aunque aún sin una propuesta formal.

Los Juegos Olímpicos son una magnífica vitrina para los futbolistas, que afortunadamente la Selección mexicana pudo aprovechar con creces, conquistando la medalla de bronce y llamando la atención por la calidad del equipo.

Johan Vásquez ya se marchó al Genoa, y algunos otros futbolistas han confesado que existe un interés de distintos clubes para incorporarlos. Uno de ellos es el Mudo Aguirre, delantero de Santos que funcionó como un revulsivo de lujo para el cuadro de Jaime Lozano.

El delantero de Santos Laguna platicó con W Deportes, contando que sí existe interés de algunas entidades europeas en sus servicios: “Algo así concreto, no, pero sí ha habido acercamientos, esperemos que salga algo y si no es en este torneo, que sea en el siguiente”.

La pelota es caprichosa, y el atacante de 23 años fue uno de los que falló su penalti contra Brasil. Eduardo Daniel contó cómo vivió esa acción y la clave para recuperarse: “Yo me sentía un especialista en los penales. En el proceso con el profe Jimmy Lozano, me tocó tirarlos en Toulón, los metía. Me ganaron un poco los nervios, nunca había tirado en una instancia así. Me puse muy triste y era mi cumpleaños, así que la pasé muy triste. Unos días después, lo tomé como aprendizaje”, contó para cerrar.