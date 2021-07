Mudo Aguirre confesó que fue aficionado de las Chivas

El delantero de Santos Laguna y Selección mexicana habló sobre su afición al Guadalajara y los motivos.

Eduardo ‘Mudo’ Aguirre, atacante de Santos Laguna que compite con Selección mexicana Sub 23 en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, reveló la afición que tuvo por Chivas, club que lo pretendió para este Apertura 2021.

Aguirre explicó que Oswaldo Sánchez fue pieza fundamental para que tomara cariño por el Guadalajara, esto cuando se dio su transferencia a la Perla Tapatía previo a una segunda etapa con los Guerreros.

“Yo inicié de portero, por eso le fui al Santos, era muy fan de Oswaldo Sánchez, como estaba en Chivas pues le iba a las Chivas, y luego cuando pasó a Santos inició el amor por este Club”, dijo en entrevista en 2020 con el Podcast Guerrero.

El juvenil explicó que no siempre fue goleador, toda vez que llegó a ocupar otra posición durante su infancia: “Empecé de portero, luego, como en San Pedro éramos de los mejores equipos, casi no nos llegaban y como portero me aburría, así que me fui de delantero y algunos equipos me ponían a veces de contención y a partir de ahí me hice delantero”.

Detalló los motivos por los que recibió su apodo, que se dieron a su llegada al club lagunero: “Yo cuando recién llego a un lugar soy demasiado serio, estábamos en el gimnasio y el entrenador del gimnasio, me dice que por qué no hablaba, que si estaba mudo y así de la nada, de pronto, todos me empezaron a decirme así y se me quedó, igual cuando me fui a Tampico y con la selección de igual forma".