Mourinho desmiente a Bale

El portugués dio su versión sobre la polémica por el post del galés tras no ser convocado ante el Everton: "Hubo una contradicción con la realidad".

A Gareth Bale (31 años) no le van las cosas como esperaba en su cesión en el Tottenham, algo que preocupa a un Real Madrid que paga buena parte de su salario hasta junio. Entre problemas físicos y la calma que está teniendo con él Mourinho para que se ponga a punto, su protagonismo es menor. Ahora, además, su nombre es sinónimo de polémica, después de que el portugués le haya cuestionado y hasta desmentido una publicación suya en Instagram.

La historia es de esta misma semana, con la no convocatoria de Bale para el encuentro del Tottenham con el Everton (derrota 5-4 en la prórroga) en FA Cup. Preguntado por la ausencia del galés, Mourinho dio la siguiente explicación: "No entrenó el lunes. El martes entrenó el equipo, pero me dijeron que quería estar con los médicos durante un par de días para fortalecer la zona en la que tenía molestias". Sin embargo, el de Cardiff subió la siguiente publicación a Instagram, en la que se leía "buen entrenamiento hoy", y enseguida surgieron especulaciones sobre ella...

Bale, el futbolista 20 en minutos del Tottenham

La foto y la descripción del jugador se entendieron en Londres como una respuesta a la explicación de Mourinho sobre su baja y, de hecho, el técnico, pensando igual, ha contestado este viernes al asunto en la rueda de prensa previa al duelo con el Manchester City de este sábado. "Espero que esta comparecencia sea sobre el partido y no sobre temas individuales, pero tengo que admitir que su post (el de Bale, en Instagram) hace necesaria una aclaración porque hubo una contradicción entre este y la realidad", ha comenzado Mou. "Probablemente ni lo pusiera él, no lo sé, pero la publicación mostraba una sesión buena, como diciendo 'estoy listo', y eso es totalmente incorrecto", ha continuado.

Mourinho ha detallado que Bale "no se sentía bien y pidió hacerse pruebas. Las pruebas no mostraban una lesión, pero él se sentía así y eso es más importante que los entrenadores, la medicina deportiva o los doctores". "Tenemos entrenamiento esta tarde para ver si está listo o no; si lo está, irá convocado", ha rematado. Lo cierto es que el todavía madridista es el futbolista 20 en participación del Tottenham, con 783 minutos.