Hoy, en Rabat, el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Dr. Patrice Motsepe, se reunió con el titular de la Real Federación Marroquí de Fútbol, Fawzi Lekjaâ, tras la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

El encuentro se celebró en la sede de la Academia de Fútbol Mohammed VI y contó con la presencia del vicepresidente primero de la CAF, Fawzi Lekjaâ, y del secretario general en funciones, Samson Adamu.

Motsepe declaró a la prensa que la Confederación Africana respeta las normas y añadió: «Debemos esperar a la sentencia definitiva del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)».

Y añadió: «Seguimos la vía legal y debemos proteger la integridad de las 54 federaciones; respetaremos cualquier decisión del Tribunal Arbitral del Deporte para zanjar la controversia sobre 2025».

Finalmente, lanzó una advertencia: «Debemos ser cautelosos y rectificar las acusaciones infundadas».

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Sobre el campeón africano, Motsepe aclaró: «Le di la copa a Koulibaly

tras su salida de Libia; ahora Aliou Cissé dirige a un equipo nacional».

Sobre la final de la Copa Africana de Naciones, admitió: «Es una gran decepción; ahora trabajamos en cambios profundos de las normas de la competición».

Y añadió: «La CAF está modificando varios artículos de los reglamentos generales y específicos de la Copa Africana de Naciones para evitar que se repitan esos desajustes».

Añadió que en adelante las sanciones serán más duras para proteger la credibilidad del fútbol africano y garantizar el respeto a las normas.

Además, Motsepe elogió la organización de Marruecos: «La Copa Africana de Naciones 2025 ha sido la mejor edición de la historia, a pesar de los retos de la final».

Y añadió: «Todos los aspectos —los hoteles, los estadios y todos los detalles— estuvieron al más alto nivel, por lo que la considero una edición muy exitosa».