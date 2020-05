Motagua pretende renovar el contrato de Félix Crisanto

El futbolista de 29 años había expresado que jugaría en Olimpia con gusto, pero la directiva del club azul confirmó que está buscando que se quede.

Félix Crisanto finaliza ahora su contrato con Motagua y expresó que jugaría en Olimpia con gusto. Sin embargo, el presidente financiero de Motagua, Juan Carlos Suazo, aseguró que el club azul tiene intenciones de renovar el vínculo con el futbolista de 29 años.

“Con el caso de Félix Crisanto me recuerdo que fue una inversión que se hizo en su momento, ha sido muy importante de Motagua y ha estado en la Selección, él tiene la facultad de poder hablar con cualquier equipo, recordemos también que entre Motagua y Olimpia hay un convenio de no hacer contrataciones mientras el otro club no lo descarte, Motagua no lo ha descartado y se busca renovarlo”, declaró el directivo.

Y agregó: “A nosotros no nos incomodan esas declaraciones, tenemos mucha confianza con él. Lleva varios años en el club y ha dado satisfacciones, fue una pregunta que le hicieron y bueno no hay problema si en algún momento quiere jugar en otro club, pero él ha dicho que su prioridad es Motagua, a él se le busca renovar contrato”.

Más equipos

Suazo también habló del resto de los contratos que caducan prontamente. “Hemos hablado con el representante de Roberto Moreira y con todos los demás para renovarle los contratos. No hemos recibido ninguna comunicación por parte de Diego Vázquez en poder contratar a un jugador en especial, solo el hecho de poder renovar los contratos”, cerró.