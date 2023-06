Millonarios y una dura derrota que lo puede complicar en Copa

Los capitalinos no pudieron acercarse a la clasificación, además Defensa y Justicia le arrebató el liderato.

A mala hora le llegó esta derrota para Millonarios, en un momento trascendental y definitivo del semestre, en el que está a dos pequeños pasos de asegurarse cosas muy importantes para su futuro y para las que mentalmente hay que estar muy fuerte: final de Liga y octavos de Copa. Para lograr lo segundo le va tocar esperar hasta la última fecha pues en esta jornada los dos resultados le jugaron en contra.

A mala hora también aparecieron las lesiones en el plantel: 'Maca' y Uribe que ni viajaron, Castro, Llinás y Arias que no estuvieron esta noche, Cataño que recién está volviendo y aún no se ve en la plenitud física y futbolística en la que estaba antes de la lesión. Otra circunstancia negativa que Gamero tendrá que sortear con planificación y buenas decisiones, pues el calendario no dará respiro alguno para recuperaciones prolongadas.

A mala hora las variantes y alternativas del técnico no tuvieron su mejor noche, así como el equipo en general. A Millonarios le costó encontrarse en el Raimundo Sampaio, le costó generar más allá de que la haya tenido más tiempo. El problema fue que el rival la tuvo menos, pero supo pagar.

Y las cuentas para no pasar angustias son claras: ir a Argentina a ganarle al ahora líder del grupo, Defensa y Justicia, que encontró en la Sudamericana una continuidad del buen trabajo que está haciendo en la liga local. No era el escenario ideal, pero es lo que queda y así se tiene que afrontar: sin complejos y con mucha valentía.