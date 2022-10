Millonarios perdió el rumbo: dolorosa derrota ante Pereira y sigue la mala racha

El cuadro capitalino sigue dejando escapar puntos en su casa y ya son 6 fechas sin ganar.

Ya no es casualidad, ni culpa de que el árbitro o el VAR hayan errado decisiones claras, o porque el rival se encierre en su campo y no deje espacios, ni mucho menos algo pasajero. El bajón de Millonarios ya es más que evidente y tiene razones de fondo para que se haya prolongado, siendo la pérdida de la idea de juego la principal.

El equipo de Gamero ya no juega a lo que jugaba el equipo de Gamero, a lo que el técnico siempre ha querido y propuesto, ni a lo que potenció a Millonarios en las primera fechas. Esta versión deslucida del equipo de Gamero perdió la idea, el contexto y las virtudes. Pasó de ser un conjunto a un rejunte de individualidades, pasó de tener un fútbol colectivo a un fútbol dependiente del buen momento de algunos jugadores, como los Ruíz, 'Maca', Gómez y Vásquez. Paso de controlar con facilidad a ser fácilmente controlado y de ser un equipo molesto para el rival a ser un equipo desesperado por encontrar el arco rival.

Los números y las estadísticas no siempre son la única verdad, pero si marcan problemas. El de Millonarios hoy en día es la falta de gol pues apenas acumula 4 en esas seis fechas donde no sabe lo que es ganar. Y la responsabilidad no solo es de Luis Carlos o de Jader, es un problema colectivo porque Daniel, Silva y Gómez perdieron el toque, ya no están tan lúcidos y les cuesta generar.

La solución tiene que ser urgente para el técnico y para el plantel: ganar. Sacarse la presión de encima, el bullicio, la propaganda mediática y volver a lo que se era antes. No hay más para evitar el fracaso. O los fracasos, porque a este paso, hasta la final de Copa se puede embolatar.